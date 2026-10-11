KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Tierquälerei

Polizei wegen Gewalt gerufen – und entdeckt 73 gequälte Tiere

Polizei wegen Gewalt gerufen – und entdeckt 73 gequälte Tiere
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Am 8. Oktober rückten Beamte zu einer Wohnung im Bezirk Wels-Land aus, nachdem der Verdacht auf Körperverletzung zum Nachteil einer pflegebedürftigen Tochter gemeldet worden war. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 55-jährige Frau sowie auf mehrere Dutzend Kaninchen und Meerschweinchen, die in Käfigen gehalten wurden. Die Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land wurde noch am selben Tag über den Befund in Kenntnis gesetzt.

Behörden greifen ein

Am darauffolgenden Donnerstag griff die Veterinärabteilung ein und nahm die Tiere in Gewahrsam. Gegen die 55-Jährige wurde Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei erstattet. Parallel dazu laufen Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Körperverletzung an ihrer Tochter.

Die sichergestellten Tiere wurden unmittelbar nach der Beschlagnahme tierärztlich untersucht und anderweitig untergebracht.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Cyberbetrug
Neue Betrugsmasche: Gefälschte KI-Seiten stehlen Login-Daten
| Verhütungstipps
30-Minuten-Regel: Was kaum jemand über Kondome weiß
| Diaspora
Diaspora-Arbeiter kehrt heim: 900 Euro Verzicht, dafür jeden Abend bei seiner Familie
| Wahlreform
Online-Wahl für die Diaspora: In Österreich leben, in Serbien wählen – Die Hürden für die Diaspora
| Wahlreform
Wählen ab 16? Bosnien plant radikalen Systemwechsel
MEHR AKTUELLE NEWS