Polizei wegen Gewalt gerufen – und entdeckt 73 gequälte Tiere

Am 8. Oktober rückten Beamte zu einer Wohnung im Bezirk Wels-Land aus, nachdem der Verdacht auf Körperverletzung zum Nachteil einer pflegebedürftigen Tochter gemeldet worden war. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 55-jährige Frau sowie auf mehrere Dutzend Kaninchen und Meerschweinchen, die in Käfigen gehalten wurden. Die Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land wurde noch am selben Tag über den Befund in Kenntnis gesetzt.

Behörden greifen ein

Am darauffolgenden Donnerstag griff die Veterinärabteilung ein und nahm die Tiere in Gewahrsam. Gegen die 55-Jährige wurde Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei erstattet. Parallel dazu laufen Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Körperverletzung an ihrer Tochter.

Die sichergestellten Tiere wurden unmittelbar nach der Beschlagnahme tierärztlich untersucht und anderweitig untergebracht.