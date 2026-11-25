Eine Bestellung über 28 Menüs samt Bier läuft aus dem Ruder. Was nach Mitternacht vor der Filiale folgt, landet jetzt vor Gericht.

Weil ihm die Angestellten einer McDonald’s-Filiale kein Bier verkaufen wollten, ist ein 40-Jähriger gewalttätig geworden. Der bisher unbescholtene Mann kann vor Gericht nun auf eine Diversion hoffen. Gegen 0.30 Uhr am 20. September 2026 traf der Facharbeiter aus dem Mittelburgenland zusammen mit einem Begleiter bei der Filiale in Steinberg-Dörfl ein.

Eigenen Angaben zufolge hatte er zuvor auf einer Eröffnungsfeier sieben oder acht Bier getrunken. „Das geht ja prinzipiell noch. Das Problem waren die Tequilas und der Schnaps dazwischen“, führte der Angeklagte aus. Er orderte 28 Big-Mac-Menüs und zu jedem davon ein Bier, der Wert der Bestellung lag bei rund 430 Euro. Als sie abgelehnt wurde, kam es zu einer Rauferei, in deren Folge der Mann des Lokals verwiesen wurde.

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Steinwürfe vor Lokal

Vor dem Lokal griff er nach Steinen, die dort herumlagen. „Wie oft ich geschmissen habe, das weiß ich nicht mehr“, lautete seine Aussage vor Gericht. Festgehalten wurden zwei Treffer: Zerstört wurden die Eingangsscheibe sowie ein Bestellterminal.

Die Richterin wollte wissen: „Sie wissen schon, dass Sie jemanden schwer verletzen oder sogar töten hätten können?“ Der Angeklagte entgegnete: „Ja, klar, natürlich. Es tut mir leid.“

Diversion in Aussicht

Vorgesehen ist, dass der Mann einen Geldbetrag von 600 Euro, 150 Euro für die Verfahrenskosten und 4.000 Euro als Schadenswiedergutmachung leistet. Zahlt er innerhalb der Frist, bleibt sein Strafregisterauszug ohne Eintrag. Der Angeklagte ist mit 60.000 Euro verschuldet und für zwei minderjährige Kinder sorgepflichtig. Den Bedingungen stimmte er zu.