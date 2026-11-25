Eine Verwandte des Tabaks arbeitet für die Krebsmedizin. Forschende haben ihr beigebracht, was bisher nur die Eibe konnte.

Eine Pflanze aus der Verwandtschaft des Tabaks kann ein Krebsmedikament herstellen, wenn man ihr Erbgut entsprechend umbaut. Einem Forschungsteam ist das mit Paclitaxel gelungen, einem Wirkstoff, der teuer und nur schwer verfügbar ist. Die Arbeit zeigt, dass sich die Substanz in dieser Pflanze biotechnologisch erzeugen lässt.

Das Team um Sotirios Kampranis von der Universität Kopenhagen in Frederiksberg hat seine Ergebnisse im November in der Fachzeitschrift Nature Chemical Biology veröffentlicht. Paclitaxel gehört zu den am häufigsten verschriebenen Chemotherapeutika. Es hemmt die Teilung von Krebszellen und kommt bei Brust-, Eierstock-, Gebärmutterhals- und Nasenrachenkrebs zum Einsatz, ebenso bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

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Gene der Eibe

Für ihre Versuche wählten die Wissenschaftler Nicotiana benthamiana, eine Verwandte des Tabaks aus derselben Gattung. Mithilfe des Bakteriums Agrobacterium tumefaciens schleusten sie Gene der Eibe in das Erbgut der Pflanze ein. So konnten die Pflanzenzellen Proteine bilden, die für einzelne Schritte der Wirkstoffproduktion infrage kamen.

Die Forscher prüften jeden bereits bekannten Schritt einzeln. Zur Kontrolle wiederholten sie dieselben Verfahren in der Hefe Saccharomyces cerevisiae. Damit wollten sie ausschließen, dass die beobachteten Produkte aus dem normalen Stoffwechsel der Versuchspflanze stammen.

Am Ende hatte das Team den gesamten Biosyntheseweg entschlüsselt, von der Ausgangssubstanz Geranylgeranylpyrophosphat über 20 Zwischenprodukte bis zum fertigen Wirkstoff. Zudem bestimmten die Forscher, an welchen Orten in der Zelle die einzelnen Produkte entstehen. Laut den Studienautoren müssen die Zwischenprodukte dafür gezielt zwischen verschiedenen Zellbestandteilen transportiert werden.

Der anfängliche Ertrag lag bei 0,104 Mikrogramm pro Gramm Trockenmasse. Das Team führte unter anderem mehrere Gene auf einem einzigen DNA-Molekül zusammen und setzte leistungsfähigere Bakterienstämme ein. Damit stieg die Menge auf mehr als das 500-Fache, nämlich auf 61,05 Mikrogramm pro Gramm Trockenmasse. Nach Angaben der Forscher ist dieser Wert mit dem natürlichen Vorkommen in der Rinde der Pazifischen Eibe vergleichbar.

Expertenurteil

Heribert Warzecha von der Technischen Universität Darmstadt nannte das erreichte Produktionsniveau einen großen Erfolg. „Dass es den Autoren gelungen ist, in Tabakpflanzen Mengen an Paclitaxel herzustellen, die mit jenen in der Eibenrinde vergleichbar sind, ist ein großer Erfolg“, sagte er. In ihrer jetzigen Form biete die Methode aber keinen Vorteil gegenüber den bestehenden Herstellungsverfahren, betonte der Experte.

Die Produktion in Zellkulturen der Eibe sowie die Gewinnung von Vorstufen aus den Nadeln der Europäischen Eibe, die anschließend chemisch in Paclitaxel umgewandelt werden, seien längst etabliert und kostenoptimiert. Ein neues Verfahren müsste außerordentlich große Vorteile bieten, damit sich eine Umstellung der bisherigen Produktion rechtfertigen ließe, erklärte Warzecha. Ob sich der Ertrag der Versuchspflanze weiter steigern lässt, ist noch offen. „Erst dann könnte die hier vorgestellte Produktionsmethode gegenüber den bestehenden Methoden konkurrenzfähig werden“, sagte Warzecha.