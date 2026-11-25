Ein unmarkiertes Fahrzeug, Einsatzkräfte ohne klare Zuordnung, wenige Meter vom Sender entfernt. Um den Informer-Chef herrscht Rätselraten.

Informer meldet die Festnahme seines Chefredakteurs Dragan J. Vucicevic. Warum er festgenommen wurde und wer den Zugriff durchgeführt hat, ist bislang nicht bekannt.

Vucicevic ist Chefredakteur und verantwortlicher Redakteur von Informer und Informer TV.

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Unklare Umstände

Inoffiziellen Angaben zufolge wurde er rund 50 Meter vom Sendergebäude entfernt angehalten. Die beteiligten Einsatzkräfte werden einerseits als uniformiert beschrieben, andererseits als nicht gekennzeichnet. Auch das Fahrzeug sei nicht gekennzeichnet gewesen.

Mögliche Polizeistation

Vucicevic soll angeblich zur Polizeistation Voždovac gebracht worden sein.

Eine Bestätigung dafür liegt bislang nicht vor.