Ein Fisch von 2,27 Metern Länge und 72 Kilogramm Gewicht: Zwei Brüdern ist im Burgenland ein außergewöhnlicher Fang gelungen. Doch die Reaktion eines der Fischer überrascht.

Die Berufsfischer Alfred und Ronald Augsten aus Rust haben kürzlich einen riesigen Wels aus dem Neusiedler See gezogen. Der Fisch misst 2,27 Meter und wiegt 72 Kilogramm. Damit übertrifft er die übliche Größe seiner Art deutlich. Wie ORF Burgenland berichtet, dürfte das Tier nach Einschätzung von Alfred Augsten bereits 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Eine wissenschaftliche Altersbestimmung liegt allerdings nicht vor.

Fischer bleiben völlig gelassen

Während ein Fang dieser Größenordnung für viele Angler ein außergewöhnliches Erlebnis wäre, zeigt sich Alfred Augsten wenig beeindruckt. „Für uns ist das normal“, erklärte der Berufsfischer gegenüber ORF Burgenland. Im Gespräch mit MeinBezirk verriet er auch, weshalb ihn der riesige Wels nicht sonderlich überrascht: Etwa einmal im Jahr gehe den Brüdern ein Exemplar dieser Größenordnung ins Netz. Die beiden Männer sind seit vielen Jahren auf dem Neusiedler See unterwegs und kennen das Gewässer entsprechend gut.

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Familienbetrieb besteht seit 1965

Hinter dem Fang steckt eine lange Familientradition. Der Fischereibetrieb wurde bereits 1965 vom Vater der beiden Brüder gegründet. Heute führen Alfred und Ronald Augsten das Unternehmen gemeinsam weiter.

Wenn es das Wetter erlaubt, sind die beiden Berufsfischer beinahe täglich auf dem See unterwegs. Gefischt wird mit Netzen im gesamten österreichischen Teil des Neusiedler Sees. Ihre jahrzehntelange Erfahrung hilft ihnen dabei, die Fischbestände und die Bedingungen auf dem See einzuschätzen.

Wie groß können Welse werden?

Der Europäische Wels, auch Waller genannt, gehört zu den größten heimischen Süßwasserfischen. Laut Oberösterreichischem Landesfischereiverband erreichen Welse durchschnittlich eine Länge von etwa einem bis eineinhalb Metern. Einzelne Exemplare können allerdings bis zu drei Meter lang werden.

Auch ein hohes Lebensalter ist möglich. Welse können unter günstigen Bedingungen bis zu 80 Jahre alt werden. Die Tiere leben vor allem in größeren Flüssen und Seen mit ruhigen Bereichen und schlammigem oder sandigem Untergrund. Sie sind überwiegend in der Dämmerung und nachts aktiv. Auf ihrem Speiseplan stehen hauptsächlich andere Fische, aber auch Amphibien, Krebse und gelegentlich Wasservögel.

Sorgen um den Neusiedler See

Trotz des beeindruckenden Fangs beschäftigt die beiden Berufsfischer ein anderes Thema: der niedrige Wasserstand des Neusiedler Sees. Alfred Augsten befürchtet, dass bei weiter sinkendem Wasserstand und steigender Salzkonzentration vor allem bestimmte Fischarten Probleme bekommen könnten. Besonders die Zanderbestände bereiten ihm Sorgen. Der Fischer erinnert dabei an das Fischsterben im Jahr 2022 und hofft, dass sich eine ähnliche Entwicklung nicht wiederholt.

Der aktuelle Riesenwels zeigt jedenfalls, welche außergewöhnlichen Fische im Neusiedler See leben. Für die Brüder Augsten ist der Fang zwar etwas Besonderes – aber offenbar keine Seltenheit, die sie völlig aus der Fassung bringt.