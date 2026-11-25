Immer mehr Wohnungen in Wien gehören gewinnorientierten Immobilienunternehmen und Investoren. Eine neue Studie zeigt, wie stark sich die Eigentumsverhältnisse verändert haben – während viele Mieter zunehmend unter Druck geraten.

Gewerbliche Immobilienunternehmen, institutionelle Investoren und andere profitorientierte Firmen besaßen 2025 in Wien bereits 212.000 Wohnungen. Im Jahr 2001 waren es erst rund 58.000. Das zeigt die neue Studie „Wem gehört Wien?“ der TU Wien, die im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) durchgeführt und am 24. November vorgestellt wurde. Damit hat sich die Zahl der Wohnungen in Firmenhand innerhalb von 24 Jahren mehr als verdreifacht. Ihr Anteil am gesamten Wiener Wohnungsbestand stieg von rund sechs auf 18 Prozent.

Wem gehören die Wohnungen in Wien?

Insgesamt umfasst der Wiener Wohnungsbestand laut der Untersuchung rund 1,174 Millionen Wohneinheiten. Die größte Eigentümergruppe sind Privatpersonen. Ihnen gehören zusammen rund 42 Prozent aller Wohnungen. Weitere knapp 39 Prozent sind sozial gebunden und befinden sich im Eigentum der Stadt Wien, gemeinnütziger Bauvereinigungen oder anderer öffentlicher Eigentümer.

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Die gewerbliche Immobilienwirtschaft konnte ihre Stellung vor allem durch den Neubau und den Kauf bestehender Wohnhäuser ausbauen. Zwischen 2016 und 2024 wurden in Wien etwa sieben von zehn neuen Wohnungen ohne Wohnbauförderung errichtet. Gleichzeitig erwarben Unternehmen zahlreiche bestehende Immobilien, darunter Altbauzinshäuser.

Sozialer Wohnbau bleibt stabil

Auch die Zahl der sozial gebundenen Wohnungen ist seit 2001 gestiegen. Damals waren es rund 364.000, im Jahr 2025 bereits 453.500 Wohnungen. Ihr Anteil am gesamten Wohnungsbestand blieb mit zuletzt 39 Prozent allerdings nahezu konstant. Für die Arbeiterkammer ist das ein Beleg dafür, dass der soziale Wohnbau trotz des starken Bevölkerungswachstums eine wichtige Rolle bei der Versorgung mit leistbarem Wohnraum spielt.

Teure Wohnungen stehen teilweise leer

Die AK kritisiert, dass während des Immobilienbooms zahlreiche hochpreisige Wohnungen entstanden seien, die sich viele Menschen nicht leisten können. Nach ihrer Berechnung wurden zwischen 2017 und 2024 allein in Wien mehr als 20.000 Wohnungen über den rechnerischen Bedarf hinaus errichtet. Ein Teil der teuren Wohnungen stehe heute leer, so die Kammer. Die Zahl der zusätzlich errichteten Wohnungen ist allerdings nicht mit der tatsächlichen Zahl leerstehender Wohnungen gleichzusetzen.

Besonders kritisch sieht die AK auch den Eigentümerwechsel bei Altbauzinshäusern. Zahlreiche private Hauseigentümer hätten verkauft, während Immobilienunternehmen größere Bestände übernahmen. Dadurch gerieten laut AK insbesondere Mieter mit günstigen, unbefristeten Verträgen unter Druck. Thomas Ritt, Leiter der AK-Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen, kritisiert: „Aus billigen unbefristeten Wohnungen werden teure gemacht.“

Milliardenrisiko für Immobilienunternehmen

Der Bauboom hat nach Einschätzung der Arbeiterkammer nicht nur Auswirkungen auf die Mieten, sondern auch auf die finanzielle Stabilität der Immobilienbranche. Laut den von der AK veröffentlichten Daten der Oesterreichischen Nationalbank beliefen sich die notleidenden Kredite gewerblicher Immobilienunternehmen Ende 2025 allein in Wien auf mehr als 3,7 Milliarden Euro. Österreichweit waren es über 5,6 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Hintergrund ist die Zinswende im Jahr 2022. Höhere Finanzierungskosten setzten zahlreiche Immobilienunternehmen unter Druck.

AK fordert strengere Mietregeln

Angesichts dieser Entwicklung verlangt die Arbeiterkammer eine Abgabe auf leerstehende Wohnungen. Außerdem sollen Lagezuschläge begrenzt und befristete Mietverträge bei großen Immobiliengesellschaften und Vermietungsunternehmen abgeschafft werden. Konkret fordert die AK einen maximalen Lagezuschlag von 20 Prozent und eine Begrenzung sämtlicher Zuschläge auf insgesamt 30 Prozent bei entsprechend betroffenen privaten Mietwohnungen.

SPÖ-Wohnbausprecher Paul Stich fordert ebenfalls mehr sozialen Wohnbau sowie ein Mietrecht, das Mieter in Alt- und Neubauten gleichermaßen schützt. „Mietwucher gehört bestraft“, betont Stich.

Die Studie zeigt damit vor allem eines: Nicht nur die Zahl der Wohnungen ist entscheidend, sondern auch, wem sie gehören, zu welchen Bedingungen sie vermietet werden und wer sie sich leisten kann.