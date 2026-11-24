Österreich verabschiedet sich von der Klebevignette. Wer künftig online kauft, muss besonders auf den Gültigkeitsbeginn achten, denn nicht jede digitale Vignette lässt sich sofort nutzen.

Für Autofahrer beginnt am 1. Dezember 2026 eine neue Vignetten-Ära: Jahres-, Zweimonats-, Zehntages- und Tagesvignetten werden ausschließlich digital angeboten. Das betrifft nicht nur Fahrzeughalter in Österreich, sondern auch Reisende aus Deutschland und anderen Ländern, die auf vignettenpflichtigen Autobahnen Richtung Balkan unterwegs sind.

Die alte Klebevignette bleibt noch gültig

Wer eine feuerrote Jahresvignette 2026 auf der Windschutzscheibe hat, muss sie nicht vorzeitig ersetzen. Sie bleibt bis einschließlich 31. Jänner 2027 gültig. Der Verkaufswechsel im Dezember bedeutet also nicht, dass vorhandene Jahrespickerl sofort ihren Wert verlieren. Die digitale Jahresvignette 2027 gilt wie gewohnt für insgesamt 14 Monate: vom 1. Dezember 2026 bis zum 31. Jänner 2028. Voraussetzung ist allerdings, dass sie für das richtige Kennzeichen und mit einem passenden Gültigkeitsbeginn registriert wurde.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die 18-Tage-Frist kann die Reiseplanung durchkreuzen

Der wichtigste Unterschied liegt beim Kauf. Wer als Privatperson eine digitale Jahres- oder Zweimonatsvignette im ASFINAG-Onlineshop beziehungsweise in der ASFINAG-App bestellt, kann sie grundsätzlich erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf nutzen. Hinter dieser Wartezeit stehen die Regeln zum Rücktrittsrecht beim Onlinekauf. Für Reisende kann das unangenehm werden: Eine bezahlte Bestellbestätigung bedeutet nicht automatisch, dass man bereits auf die Autobahn fahren darf.

Wer beispielsweise unmittelbar vor der Weihnachtsfahrt nach Kroatien, Bosnien und Herzegowina oder Serbien bestellt, muss deshalb den bestätigten Gültigkeitsbeginn kontrollieren. Entscheidend ist nicht, wann das Geld abgebucht wurde, sondern ab welchem Datum die Vignette tatsächlich gilt.

So funktioniert der kurzfristige Kauf

Wer die Vignette sofort benötigt, kann sie bei einer Verkaufsstelle erwerben, etwa an einem ÖAMTC-Stützpunkt oder einer anderen autorisierten Vertriebsstelle. Dort lässt sich die digitale Vignette ohne die beschriebene Online-Wartefrist mit sofortigem Gültigkeitsbeginn kaufen. Auch bei der digitalen Tages- und Zehntagesvignette gilt diese 18-Tage-Frist nicht: Sie können beim Onlinekauf wahlweise sofort gültig sein.

Gerade für Leser aus Deutschland ist diese Unterscheidung wichtig. Wer Österreich nur für die Hin- und Rückfahrt durchquert, sollte zunächst prüfen, welche Laufzeit zur gesamten Reise passt. Eine Zehntagesvignette deckt eine spätere Rückfahrt nicht automatisch ab.

Wer noch heuer kauft, bezahlt weniger

Neben dem Systemwechsel gibt es eine Preisfrist: Die digitale Pkw-Jahresvignette 2027 kostet beim Kauf bis 31. Dezember 2026 noch 106,80 Euro. Ab 1. Jänner 2027 steigt der Preis auf 108,90 Euro. Die Ersparnis beträgt damit 2,10 Euro. Ein früher Kauf lohnt sich vor allem für Menschen, die ohnehin eine Jahresvignette benötigen. Wer nur gelegentlich durch Österreich fährt, sollte sich wegen dieses kleinen Preisvorteils nicht zu einem unpassenden Produkt verleiten lassen.

Kennzeichen prüfen und zusätzliche Maut beachten

Die digitale Vignette ist an das Kennzeichen gebunden. Deshalb sollten Käufer Kennzeichen, Zulassungsstaat und Gültigkeitsbeginn auf der Bestätigung sorgfältig kontrollieren. Ein Tippfehler kann dazu führen, dass für das tatsächlich benutzte Fahrzeug keine gültige Vignette hinterlegt ist.

Außerdem deckt eine Vignette nicht automatisch sämtliche Mautkosten der Reise ab. Auf bestimmten österreichischen Strecken fallen zusätzliche Streckenmautgebühren an. Für die nächste Heimreise lautet die wichtigste Vorbereitung deshalb: Nicht nur kaufen, sondern auch kontrollieren. Das richtige Kennzeichen, die passende Laufzeit und der bestätigte Gültigkeitsbeginn entscheiden darüber, ob die Fahrt tatsächlich abgedeckt ist.