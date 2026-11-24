Ein karierter Zettel, ein Pfleger als Erbe und ein Sohn, der nicht aufgibt. In Ferlach beschäftigt ein Testament nun das Gericht.

Neun Tage nach ihrem Einzug in ein Pflegeheim machte eine 93-Jährige aus Ferlach in Kärnten einen inzwischen pensionierten Altenpfleger zu ihrem Alleinerben. Ihr einziger Sohn bekämpft das Testament nun vor Gericht.

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wurde der Erbschaftsstreit am Montag am Bezirksgericht Ferlach verhandelt. Richter Johann Kogelnig wandte sich an den früheren Mitarbeiter des Heims mit der Frage: „Haben Sie die Frau hypnotisiert, damit sie Ihnen ein Testament schreibt?“ Der Mann wies das von sich. Seine Hypnoseausbildung habe er erst Jahre danach abgeschlossen.

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Walter Bergmann erfuhr erst nach dem Tod seiner Mutter, dass sie den Pfleger als Erben eingesetzt hatte. Das Testament hatte der Pfleger beim Notar vorgelegt. „Meine Mutter hätte so etwas nie getan“, sagte Bergmann laut „Kleiner Zeitung“. Der Anwalt des Pflegers argumentierte, die Pensionistin sei vom Sohn enttäuscht gewesen, weil sie ins Heim übersiedeln musste. Mehrere Mitarbeiter des Heims gaben hingegen an, Bergmann habe seine Mutter so lange wie möglich daheim betreut und sie danach jeden Tag im Heim besucht.

Zweites Testament

Auf Nachfrage des Anwalts des Sohnes gab der Pfleger zu, schon 2008 von einer anderen Heimbewohnerin in deren Testament bedacht worden zu sein. „Sagen Sie mal, wie schafft man das eigentlich, zwei Mal Alleinerbe von älteren Damen zu werden. Wie machen Sie das?“, wollte der Anwalt wissen. Der Pfleger antwortete: „Ich weiß es nicht“.

Beide Testamente sind auf karierten Zetteln verfasst. Zu den Übereinstimmungen äußerte sich der Richter laut „Kleiner Zeitung“ so: „Einige Buchstaben in den Testamenten der beiden Frauen sind komplett gleich. Die Zettel sehen wirklich ähnlich aus. Der Inhalt ist 1:1 der gleiche“.

Zeugenaussagen

Mehrere Zeugen erkannten die Schrift der Verstorbenen zwar wieder. Laut ihren Angaben war die Frau allerdings schon verwirrt und schrieb gerne Texte ab, die man ihr vorgab. Der Anwalt des Pflegers hielt dem entgegen, sein Mandant habe völlig korrekt geerbt. Ob die Frau zum Zeitpunkt der Testamentserstellung noch testierfähig war, soll nun ein medizinischer Gutachter klären. Eine Entscheidung des Gerichts ist noch offen.