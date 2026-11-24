Heute Abend kommt uns der Himmel ein Stück näher. Wer zum richtigen Zeitpunkt nach oben blickt, sieht den Mond in ungewohnter Größe.

Heute Abend, am 24. November 2026, steht ein Supermond am Himmel. Der Vollmond fällt dabei genau auf jenen Abschnitt der Mondbahn, in dem der Mond der Erde besonders nahe ist. Auf einer elliptischen Bahn zieht der Mond um die Erde, weshalb die Entfernung zwischen den beiden Himmelskörpern schwankt. Wenn Vollmond und Erdnähe zusammentreffen, spricht man umgangssprachlich von einem Supermond. Der Mond erreicht am 25. November 2026 sein Perigäum in etwa 359.300 Kilometern Entfernung von der Erde.

Helligkeit und Größe

Wegen der geringeren Distanz wirkt der Erdtrabant bis zu 30 Prozent heller und rund 14 Prozent größer, wie Michael Feuchtinger, Astronom am Planetarium Wien, erklärt. Der Mondaufgang fällt heute ungefähr mit dem Sonnenuntergang zusammen. Bei wolkenlosem Himmel ist das der beste Zeitpunkt, um das Schauspiel zu verfolgen.

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Nächster Supermond

Schon am 24. Dezember 2026 folgt der nächste Supermond. Dann ist der Mond wieder voll, und er steht der Erde noch ein Stück näher als heute. Der Mond erreicht am 24. Dezember 2026 sein Perigäum in etwa 356.600 Kilometern Entfernung von der Erde.