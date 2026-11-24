Wien will gegen nächtlichen Autolärm in der Innenstadt vorgehen. Geplante Zufahrtsverbote könnten künftig auch gewöhnliche Autofahrer betreffen – nur wenige Ausnahmen sind vorgesehen.

Aufheulende Motoren, laute Musik und wiederholtes Hupen sorgen insbesondere an Wochenenden für Beschwerden in der Wiener Innenstadt. Nun unterstützt auch die Bezirks-SPÖ Maßnahmen gegen die sogenannte Autoposer-Szene, für die sich die ÖVP bereits seit Monaten einsetzt. Mit gezielten nächtlichen Zufahrtsbeschränkungen soll die Lärmbelastung für die Anrainer reduziert werden. Die SPÖ strebt eine Umsetzung noch vor dem Frühjahr 2027 an.

Zufahrtsverbot zwischen 22 und 6 Uhr

Im Mittelpunkt des Vorschlags steht ein nächtliches Zufahrtsverbot für die gesamte Rotenturmstraße. Durch gezielt platzierte Abbiegegebote im umliegenden Straßennetz soll die Einfahrt unterbunden werden. Betroffen wäre insbesondere der Bereich rund um den Hohen Markt, die Tuchlauben und die Brandstätte. Die SPÖ erwartet dadurch auch weniger Verkehr in der Salztorgasse, Vorlaufstraße und Marc-Aurel-Straße. Aufwendige Umbauarbeiten wären nach Einschätzung der Antragsteller nicht erforderlich.

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Als möglichen Zeitraum nennt Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Lucia Grabetz (SPÖ) die Stunden zwischen 22 und 6 Uhr. Die endgültigen Zeiten und die genaue Verkehrsführung müssen allerdings noch von den zuständigen Fachdienststellen festgelegt werden.

Auch gewöhnliche Autofahrer betroffen

Obwohl die Initiative hauptsächlich auf die Autoposer-Szene abzielt, soll die Zufahrtsbeschränkung grundsätzlich für alle Kraftfahrzeuge gelten. Ausnahmen sind nach dem bisherigen Vorschlag lediglich für Taxis und Anrainer mit einem privaten Dauerstellplatz vorgesehen. Wer beispielsweise abends Freunde besucht, in der Innenstadt ausgeht oder einen öffentlichen Parkplatz sucht, könnte somit ebenfalls von den neuen Beschränkungen betroffen sein.

Weitere Straßen könnten folgen

Mit einem zweiten Antrag fordert die SPÖ auch die Prüfung von nächtlichen Verkehrsbeschränkungen im Alten Universitätsviertel. Dabei geht es insbesondere um folgende Straßenzüge:

Bäckerstraße

Sonnenfelsgasse

Schönlaterngasse

Damit soll verhindert werden, dass Autofahrer nach einer Sperre der Rotenturmstraße auf benachbarte Gassen ausweichen und sich die Lärmbelastung lediglich verlagert. Über beide Anträge soll die Bezirksvertretung am 3. Dezember 2026 abstimmen. Ende 2027 soll die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft werden, sofern diese wie geplant umgesetzt werden.

ÖVP fordert zusätzlich Lärmblitzer

Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) begrüßt die Unterstützung durch die Bezirks-SPÖ. Gleichzeitig verweist er darauf, dass die Bezirksvorstehung bereits im Oktober einen konkreten Antrag zur Umsetzung eines Nachtfahrverbots gestellt habe.

Zusätzlich drängt Figl auf einen Probebetrieb sogenannter Lärmblitzer. Solche Geräte sollen übermäßige Fahrzeuggeräusche erfassen und dem verursachenden Fahrzeug zuordnen können. Für eine automatisierte Bestrafung mithilfe dieser Geräte fehlt nach bisherigem Stand allerdings noch die entsprechende bundesgesetzliche Grundlage.

Schon jetzt drohen empfindliche Strafen

Mutwillige Lärmbelästigung durch Kraftfahrzeuge ist bereits nach geltendem Recht verboten. Bei bestimmten Verstößen, etwa durch gezielt ausgelöste Fehlzündungen, sieht das österreichische Kraftfahrgesetz Geldstrafen zwischen 300 und 10.000 Euro vor. Auch im Sommer führte die Polizei wiederholt Schwerpunktkontrollen in der Wiener Innenstadt durch. Bei einer Aktion im Bereich der Rotenturmstraße wurden 66 Anzeigen erstattet und 30 Organmandate ausgestellt.

Ob und ab wann die neuen nächtlichen Zufahrtsbeschränkungen tatsächlich gelten, steht noch nicht endgültig fest. Autofahrer müssen sich daher vorerst weiterhin an die bestehenden Verkehrsregelungen halten.