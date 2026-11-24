Die EU plant neue Einschränkungen für russische Flaggen und nationale Symbole bei Sport- und Kulturveranstaltungen. FPÖ-Chef Herbert Kickl übt scharfe Kritik und verlangt ein Veto der österreichischen Bundesregierung.

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl kritisiert die Pläne der Europäischen Kommission, russische Flaggen und offizielle Staatssymbole bei Sport- und Kulturveranstaltungen einzuschränken. Er sieht darin eine weitere Verschärfung der europäischen Sanktionspolitik und fordert Österreich auf, die Maßnahmen zu verhindern.

Was die EU plant

Die EU-Kommission stellte am Montag, dem 23. November 2026, ihr 22. Sanktionspaket gegen Russland vor. Darin sind erstmals auch umfangreiche Maßnahmen vorgesehen, die den europäischen Sport- und Kulturbereich betreffen. Russische Mannschaften und Sportler sollen bei Wettkämpfen innerhalb der EU künftig nicht mehr unter russischer Flagge antreten dürfen. Außerdem schlägt die Kommission ein Verbot der Darstellung offizieller russischer Symbole vor.

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Zusätzlich sollen Finanzierungen durch russische Sponsoren an Sport- und Kulturorganisationen in Europa eingeschränkt werden. Auch die Besetzung von Führungspositionen in europäischen Sportverbänden durch russische Staatsangehörige soll begrenzt werden. Die EU-Kommission begründet diese Maßnahmen mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Sportveranstaltungen dürften nicht als Plattform für politische Propaganda missbraucht werden.

Beschlossen sind die neuen Verbote noch nicht. Auch der genaue Anwendungsbereich muss erst rechtlich festgelegt werden. Aus den bisherigen Ankündigungen geht beispielsweise nicht eindeutig hervor, ob das Zeigen russischer Fahnen durch private Zuschauer bei Veranstaltungen generell untersagt werden soll.

Kickl spricht von Ausgrenzung

Am Dienstag, dem 24. November, reagierte Herbert Kickl mit deutlicher Kritik. Der FPÖ-Chef bezeichnete die geplanten Einschränkungen als eine neue Eskalationsstufe der europäischen Sanktionspolitik. Seiner Ansicht nach würden Menschen aufgrund ihrer Herkunft ausgegrenzt. Sport und Kultur sollten eigentlich verbinden, würden durch solche Maßnahmen jedoch zu einem „geopolitischen Schlachtfeld“, kritisierte er.

Auch die bisherigen Wirtschaftssanktionen gegen Russland bewertet Kickl als gescheitert und als Belastung für die europäischen Bürger. Mit den neuen Plänen betreibe die EU seiner Ansicht nach „Cancel-Culture auf staatlicher Ebene“. Der FPÖ-Chef befürchtet zudem, dass ein Verbot russischer Symbole einen Präzedenzfall schaffen könnte, der künftig auch andere nationale Symbole betrifft.

Österreich soll Veto einlegen

Kickl forderte die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS auf, den geplanten Maßnahmen auf europäischer Ebene die Zustimmung zu verweigern. Dabei berief er sich auf die immerwährende Neutralität Österreichs. „Echte Neutralität bedeutet, besonnen zu handeln und sich eben nicht einseitig zu positionieren“, erklärte der FPÖ-Chef.

Nach seiner Einschätzung würde die Ausgrenzung russischer Sportler und Künstler das Vertrauen in Österreich als neutralen Staat und möglichen Vermittler zwischen Konfliktparteien schwächen.

Kann Österreich die Pläne stoppen?

Grundsätzlich ja. EU-Sanktionen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik müssen im Rat der Europäischen Union einstimmig beschlossen werden. Österreich könnte daher seine Zustimmung verweigern und damit eine Verabschiedung des Pakets in der vorliegenden Form verhindern.

Allerdings verpflichtet die österreichische Neutralität die Bundesregierung nicht automatisch zu einem solchen Schritt. Wie das österreichische Parlament in einem juristischen Fachdossier erläutert, ist eine Beteiligung Österreichs an europäischen Sanktionen grundsätzlich mit dem Neutralitätsrecht vereinbar. Ob Österreich die von Kickl geforderte Haltung einnimmt, ist bislang offen.

Entscheidung noch ausständig

Das neue Sanktionspaket umfasst neben den Sport- und Kulturmaßnahmen auch weitere Beschränkungen gegen russische Banken, Kryptowährungsplattformen und den Energiesektor. Die EU-Kommission will damit nach eigenen Angaben den wirtschaftlichen und politischen Druck auf Russland erhöhen, um ein Ende des Krieges gegen die Ukraine zu erreichen. Nun müssen die 27 EU-Mitgliedstaaten über die Vorschläge beraten. Erst nach einer Einigung und der entsprechenden rechtlichen Umsetzung steht fest, welche Einschränkungen tatsächlich gelten und welche Veranstaltungen davon betroffen sein werden.