Lichterkette am Balkon, Rentier im Stiegenhaus: Was nach Weihnachtsfreude aussieht, kann Nachbarn auf die Palme bringen und teuer werden.

Wer am Balkon ein paar Lichter aufhängt oder einen leuchtenden Stern ins Fenster stellt, bewegt sich grundsätzlich im Rahmen des Erlaubten. Wie viel Weihnachtsschmuck tatsächlich zulässig ist, richtet sich jedoch nach dem Ort der Anbringung und danach, in welchem Ausmaß andere dadurch gestört werden.

Die Mietervereinigung Österreich weist darauf hin, dass übermäßige Lichtbelästigung nicht klaglos hingenommen werden muss. Wer die Nachbarschaft mit besonders grellem oder dauerhaft flackerndem Licht stört, kann unter Umständen dazu verpflichtet werden, die Beleuchtung über Nacht auszuschalten. Eine gesetzliche Vorgabe, nach der sämtliche Weihnachtsbeleuchtung ab 22 Uhr erlöschen muss, existiert nicht. Maßgeblich für die Beurteilung sind unter anderem Stärke, Dauer und Zumutbarkeit der Lichtbelästigung. Wer die Leuchtzeit eingrenzen und nebenbei Strom sparen will, kann dafür eine Zeitschaltuhr einsetzen.

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Fassade und Balkon

Die Außenwand eines Mehrparteienhauses zählt nicht zum privaten Gestaltungsbereich. Wer dort bohrt oder größere Figuren anbringt, braucht in aller Regel ein Einverständnis. Je nach Wohnverhältnis ist es beim Vermieter oder gegebenenfalls bei anderen Wohnungseigentümern einzuholen. Eine gewöhnliche Lichterkette am eigenen Balkongeländer gilt hingegen meist als unproblematisch, sofern weder etwas beschädigt noch jemand gefährdet wird.

Auch bei Wind und Wetter muss der Schmuck sicher befestigt sein. Stürzen Figuren oder Lichter herab und richten Schaden an, drohen unter Umständen Schadenersatzforderungen. Bei elektrischer Beleuchtung im Freien dürfen ausschließlich Produkte zum Einsatz kommen, die dafür geeignet sind.

Gemeinschaftsflächen im Haus

Ein kleiner Adventkranz an der Wohnungstür sorgt selten für Aufregung. Stiegenhäuser und Hausgänge zählen jedoch zu den Gemeinschaftsflächen. Rentiere, Tannenbäume oder anderer Schmuck, der dort auf eigene Faust aufgestellt wird, kann deshalb beanstandet werden. Beim Brandschutz gilt: Fluchtwege müssen jederzeit frei bleiben.