Eine alte Bauernregel verspricht ausgerechnet am 25. November einen Blick auf den gesamten Winter. Doch was ist dran an der Überlieferung, während Österreich ein kräftiger Wintereinbruch bevorsteht?

Der 25. November gilt seit Jahrhunderten als besonderer Tag für die Wettervorhersage. Am sogenannten Katharinentag, auch Kathrein genannt, soll sich laut einer alten Bauernregel entscheiden, wie der gesamte Winter verläuft. Ausgerechnet heuer steht Österreich rund um diesen Termin ein deutlicher Wetterumschwung bevor.

Bauernregel soll ganzen Winter vorhersagen

„Wie das Wetter um Kathrein, wird’s den ganzen Winter sein“, lautet eine der bekanntesten Bauernregeln. Der Spruch bezieht sich auf den Gedenktag der heiligen Katharina von Alexandria. Ist es an diesem Tag kalt und schneereich, deutet die Überlieferung auf einen entsprechend winterlichen Verlauf der kommenden Monate hin. Mildes Wetter soll hingegen einen eher milden Winter ankündigen.

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Eine weitere Bauernregel lautet: „Wenn kein Schneefall auf Kathrein is‘, auf Sankt Andreas kommt er g’wiss.“ Gemeint ist der 30. November, der fünf Tage nach Kathrein liegt. Auch über den Frühling soll der Tag Auskunft geben. „Ist an Kathrein das Wetter matt, kommt im Frühjahr spät das Blatt“, heißt es in einer dritten Überlieferung. Trübes Wetter soll demnach auf einen verspäteten Beginn der Vegetation hindeuten.

Wintereinbruch ausgerechnet zu Kathrein

Die aktuelle Wetterentwicklung passt zumindest zu den winterlichen Erwartungen rund um diesen traditionellen Lostag. Nach Angaben von GeoSphere Austria zeigt sich der Dienstag, 24. November, in weiten Teilen Österreichs noch freundlich und überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen tagsüber meist zwischen null und sechs Grad.

Am Mittwoch, dem Katharinentag, ziehen zunehmend dichte Wolken auf. Vor allem im Süden und entlang des Alpenhauptkamms setzen Schnee und Regen ein. Die Schneefallgrenze unterscheidet sich regional deutlich: Während es in Teilen der Steiermark bis in tiefe Lagen schneien kann, liegt sie in Tirol teilweise noch oberhalb von 1.000 Metern. Am Abend breiten sich die Niederschläge weiter aus.

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich

Am Donnerstag, dem 26. November, könnte der Winter dann auch das Flachland erreichen. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale sind im Süden und Osten verbreitet 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich, in höheren Lagen stellenweise sogar bis zu 30 Zentimeter. Selbst in Wien, Graz und St. Pölten könnten innerhalb weniger Stunden rund 10 bis 15 Zentimeter Schnee fallen. Die tatsächlichen Mengen hängen allerdings von der weiteren Entwicklung des Tiefdruckgebiets ab.

Stellenweise sind auch Schneeregen und gefrierender Regen möglich, wodurch auf Straßen und Gehwegen Glatteisgefahr besteht. Am Freitag bleibt es überwiegend bewölkt. Vereinzelt kann es noch schneien, größere Neuschneemengen werden aber nicht mehr erwartet. Die Temperaturen bleiben winterlich niedrig.

Was steckt hinter den Bauernregeln?

Der Katharinentag hatte früher auch eine besondere gesellschaftliche Bedeutung. Der überlieferte Spruch „Kathrein stellt den Tanz ein“ erinnerte daran, dass vor der Adventzeit die letzten größeren Tanzveranstaltungen stattfanden. Die Wetterregeln entstanden aus Beobachtungen, die über viele Generationen weitergegeben wurden. Für Bauern waren solche Erfahrungen hilfreich, um ihre Arbeit im Jahresverlauf zu organisieren.

Allerdings gibt es keinen wissenschaftlich belastbaren Nachweis, dass sich aus dem Wetter eines einzelnen Novembertages der Verlauf des gesamten Winters bestimmen lässt. Zu viele Faktoren beeinflussen Temperatur und Niederschlag in den folgenden Monaten. Dazu gehören etwa die großräumige Luftdruckverteilung über dem Atlantik, die atmosphärische Zirkulation und Veränderungen der Meeres- und Lufttemperaturen.

Auch der Klimawandel verändert die Bedingungen, unter denen zahlreiche Bauernregeln ursprünglich entstanden sind. Ob der bevorstehende Schnee tatsächlich einen langen und kalten Winter 2026/27 ankündigt, bleibt daher offen. Die Bauernregel liefert einen interessanten historischen Vergleich, aber keine verlässliche Prognose für die kommenden Monate.