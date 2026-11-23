Nach einem sonnigen Dienstag steht Österreich ein neuer Wintereinbruch bevor. Ab Mittwoch breitet sich Schneefall aus, am Donnerstag könnte es sogar in Wien und anderen Regionen des Flachlands weiß werden.

Österreich steht eine winterliche Woche bevor. Während zu Wochenbeginn noch sonnige Abschnitte überwiegen, nimmt ab Mittwoch, 25. November, der Niederschlag wieder zu. Am Donnerstag könnte Schnee in weiten Teilen des Landes bis in tiefe Lagen fallen. Auch für Wien wird Schneefall erwartet. Wie viel davon tatsächlich liegen bleibt, ist allerdings noch offen.

Montag bringt Wind und Schneeschauer

Am Montag, 23. November, lässt der Schneefall zunächst allmählich nach. Vor allem im Westen und entlang der Nordalpen halten sich dichte Wolken, zeitweise fällt noch Schnee oder in tieferen Lagen Regen. Im Rhein- und Inntal liegt die Schneefallgrenze zunächst zwischen 600 und 800 Metern, weiter östlich kann es bereits bis in tiefe Lagen schneien.

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Von Osttirol bis ins Südburgenland bleibt es dagegen überwiegend trocken, zeitweise zeigt sich die Sonne. Im Norden und Osten weht lebhafter bis kräftiger Nordwestwind, regional sind auch stürmische Böen möglich. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen minus 1 und plus 7 Grad. In der Nacht auf Dienstag klart der Himmel vielerorts auf. Die Temperaturen sinken auf minus 9 bis 0 Grad, sodass verbreitet Frost zu erwarten ist.

Der Dienstag verläuft anschließend überwiegend sonnig. Erst am Nachmittag ziehen aus Südwesten zunehmend Wolken auf. Niederschlag ist zunächst nicht zu erwarten, die Temperaturen erreichen etwa 0 bis 6 Grad.

Ab Mittwoch kehrt der Schnee zurück

Am Mittwoch, 25. November, kündigt sich der nächste Wetterumschwung an. Während im Norden und Osten anfangs noch längere sonnige Abschnitte möglich sind, verdichten sich im Westen und Süden die Wolken. Vor allem von Vorarlberg über Tirol bis nach Kärnten setzen im Tagesverlauf Regen und Schneefall ein. In südlichen Beckenlagen kann es bereits bis in tiefe Lagen schneien. In Vorarlberg und Nordtirol liegt die Schneefallgrenze anfangs noch bei etwa 1.000 bis 1.300 Metern.

Am Abend und in der Nacht auf Donnerstag verstärkt sich der Schneefall nach den aktuellen Prognosen vor allem in Osttirol und Kärnten, später auch in der Steiermark. Gleichzeitig breiten sich die Niederschläge auf weitere Landesteile aus.

Donnerstag könnte ganz Österreich weiß werden

Der Donnerstag, 26. November, dürfte der winterlichste Tag der Woche werden. Laut GeoSphere Austria überwiegen österreichweit die Wolken, immer wieder ist mit Schneefall zu rechnen. In vielen Regionen könnte es bis ins Flachland schneien.

Auch Wien steht vor einem möglichen Wintereinbruch. Die Temperaturen sollen tagsüber nur um den Gefrierpunkt liegen. Einzelne Wettermodelle prognostizieren mehrere Zentimeter Neuschnee, teilweise sogar um die zehn Zentimeter.

Ob tatsächlich so viel Schnee liegen bleibt, ist derzeit noch unsicher. Entscheidend sind die Niederschlagsintensität, die Temperatur und die genaue Zugbahn des Tiefdruckgebiets. Im Westen liegt die Schneefallgrenze anfangs noch zwischen 600 und 800 Metern, sinkt aber im Tagesverlauf. Regional sind auch Schneeregen, Regen oder gefrierender Regen möglich.

Die Höchsttemperaturen erreichen am Donnerstag nur noch minus 2 bis plus 3 Grad. Im Norden und Osten weht mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.

Auch Freitag bleibt winterlich

Am Freitag, 27. November, bleibt es in weiten Teilen Österreichs bewölkt. Besonders in der Osthälfte können weiterhin leichte Schneefälle auftreten, vielfach bis in tiefe Lagen.

Im Westen wird es dagegen zunehmend trockener. Dort lockert die Wolkendecke tagsüber stellenweise auf. Der Wind weht meist nur schwach. Mit Höchstwerten zwischen minus 2 und plus 2 Grad bleibt es winterlich kalt.

Autofahrer müssen sich besonders ab Mittwochabend auf winterliche Fahrbedingungen einstellen. Neben Schneefall kann stellenweise auch gefrierender Niederschlag für gefährliche Glätte sorgen.

Wie viel Schnee tatsächlich fällt und welche Regionen besonders betroffen sind, wird sich mit den nächsten Wettermodellen genauer abschätzen lassen.