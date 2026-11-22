Österreichs Asylanträge brechen deutlich ein. Das Innenministerium richtet den Blick schon nach Ruanda, wo ein Zentrum geplant wird.

Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist von Jänner bis Oktober 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 44 Prozent zurückgegangen, wie das Innenministerium mitteilt. Bis Ende Oktober haben außerdem 13.411 Menschen das Land verlassen, 6.633 davon zwangsweise und 6.778 aus eigenem Antrieb.

Die am Sonntag veröffentlichte Statistik weist für die ersten zehn Monate 8.152 Asylanträge aus, nach 14.661 im selben Zeitraum 2025. Im Oktober wurden 755 Erst- und Folgeanträge registriert, ein Jahr davor waren es noch 1.314. Die tatsächlichen Erstanträge gingen im Vergleich der beiden Oktobermonate von 650 auf 247 zurück, das entspricht einem Minus von 62 Prozent.

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In 4.440 Fällen hatten die Ausreisen einen Asylbezug. Unter den zwangsweise außer Landes gebrachten Personen waren laut Innenministerium knapp 49 Prozent in Österreich strafrechtlich verurteilt worden. Das Ministerium hebt zudem hervor, dass freiwillige Ausreisen die Republik deutlich weniger kosten als Abschiebungen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht in der Entwicklung eine Bestätigung seines restriktiven Migrationskurses. Dazu sagt er: „Um die Bevölkerung in Österreich nachhaltig zu entlasten, müssen wir die Minuszuwanderung im Bereich Asyl langfristig absichern. Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union sind dazu eine wichtige und innovative Maßnahme.„

Rückkehrzentrum in Ruanda

Gemeinsam mit Deutschland, Dänemark, Griechenland und den Niederlanden plant Österreich ein Rückkehrzentrum im ostafrikanischen Ruanda. Die fünf Staaten haben am 16. November bekanntgegeben, dass konkrete Verhandlungen beginnen. Karner rechnet damit, dass die Vereinbarung in den ersten beiden Monaten des Jahres 2027 unterzeichnet wird. Laut dem Zeitplan der beteiligten Regierungen sollen noch im selben Jahr die ersten Rückführungen erfolgen. Eine endgültige Vereinbarung gibt es bislang nicht.

Auch beim Familiennachzug verzeichnet das Innenministerium für die Monate Jänner bis Oktober einen starken Rückgang, und zwar von 1.039 Menschen im Jahr 2025 auf 61 im Jahr 2026. Im Oktober wurde eine Einreise aufgrund eines sozialen Härtefalls registriert. Der vorübergehende Stopp soll verlängert werden, danach ist eine Quotenregelung vorgesehen. Die dafür maßgebliche Niederlassungsverordnung für 2026 und 2027 liegt noch bis 27. November zur Begutachtung auf. Der Begutachtungsentwurf sieht für 2026 und 2027 jeweils 314 Plätze für den Familiennachzug von Angehörigen Asylberechtigter und subsidiär Schutzberechtigter vor.

Grenze und Grundversorgung

An der burgenländischen Grenze hat die Polizei von Jänner bis Mitte November 2026 laut Ministerium 419 Menschen nach irregulären Grenzübertritten aufgegriffen. Im vergleichbaren Zeitraum 2022 waren es rund 73.400 gewesen. Das Ministerium führt den Rückgang unter anderem auf verstärkte Grenzkontrollen, die Zusammenarbeit mit Ungarn und veränderte Schlepperrouten zurück.

Derzeit befinden sich 39.702 Menschen in der Grundversorgung, darunter rund 4.900 Asylwerberinnen und Asylwerber. Für diese Gruppe ist das laut Ministerium der niedrigste Stand seit knapp 30 Jahren. Die größte Gruppe in der Grundversorgung stellen mit 24.410 Personen die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine.