Zwischen Parkbänken und Trafiktresen schlagen Jugendliche zu. Die Wiener Polizei hat Verdächtige gefasst, alle sind jünger als 15.

Gleich in zwei Fallkomplexen rund um Raubüberfälle hat die Wiener Polizei minderjährige Verdächtige ausgeforscht. Es geht um Attacken auf Trafiken ebenso wie um Übergriffe auf Frauen mitten auf der Straße.

Drei Trafiken

Ein 13-Jähriger steht im Verdacht, am 9. und 10. November drei Trafiken in Wien-Favoriten überfallen zu haben. Wie die Polizei angibt, agierte der Bub bei allen drei Taten nach einem ähnlichen Schema.

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Bei einem der Überfälle soll er eine 65-jährige Angestellte zu Boden gestoßen und dabei verletzt haben. Der Verdächtige wurde angezeigt. Bei dem Österreicher soll es sich um einen der zwei Burschen handeln, die in der sogenannten Auszeit-WG betreut werden. Die Wiener Auszeit-WG ist für strafunmündige Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren vorgesehen, die wiederholt schwere Straftaten begangen haben; dort gibt es zwei Betreuungsplätze.

Drei Mädchen verdächtig

In einem zweiten Fall richtet sich der Verdacht gegen drei 14-jährige Mädchen, darunter zwei Österreicherinnen und eine Staatenlose. Sie sollen in mehreren Wiener Bezirken sechs Raubüberfälle auf Frauen verübt haben. Fünf der Taten fallen auf den 28. September, die sechste auf den 7. Oktober.

Laut Polizeisprecherin Julia Schick waren die Opfer überwiegend zwischen 42 und 68 Jahre alt. Die Frauen seien vorwiegend in der Nähe von Parkanlagen angesprochen und dazu aufgefordert worden, Bargeld oder Zigaretten auszuhändigen.

Den Verdächtigen wird zur Last gelegt, ihren Opfern die Handtaschen entrissen, sie zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten zu haben. Alle drei Mädchen wurden vorläufig festgenommen. Dazu sagte Schick: „Eine der drei Tatverdächtigen wurde bereits in eine Justizanstalt gebracht“