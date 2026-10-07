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Raubüberfall

Großfahndung in Wels – Trafik-Räuber mit Schere noch immer auf freiem Fuß

Großfahndung in Wels – Trafik-Räuber mit Schere noch immer auf freiem Fuß
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Mit einer Schere bewaffnet betrat er eine Trafik – und verschwand danach spurlos. Die Fahndung läuft.

Am Mittwochvormittag wurde eine Trafik im Welser Stadtteil Lichtenegg Ziel eines bewaffneten Raubes. Der Täter ist flüchtig.

Der Überfall ereignete sich im Siedlungsgebiet Noitzmühle. Ein bislang unbekannter Mann betrat das Geschäft mit einer Schere bewaffnet und erbeutete eine noch nicht bezifferte Geldsumme. Verletzt wurde dabei niemand.

Täter auf der Flucht

Der anschließende Polizeieinsatz vor Ort erstreckte sich über mindestens eineinhalb Stunden. Die Behörden haben umgehend eine Fahndung nach dem Täter eingeleitet, der nach der Tat unerkannt entkommen konnte. „Die Höhe der Beute ist noch unklar, der Täter ist noch auf der Flucht“, teilte die Polizei gegenüber „Heute“ mit.

Die Polizeipräsenz in dem betroffenen Gebiet wurde in der Folge verstärkt, um die Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner zu gewährleisten.

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KO KOSMO-Redaktion
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