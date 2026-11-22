Der Glühwein duftet noch, wenn die Lichter andernorts längst erlöschen. Einige Märkte in Österreich feiern bis weit ins neue Jahr hinein.

Für die Saison 2026/27 haben mehrere österreichische Städte Weihnachts- und Wintermärkte angekündigt, die auch nach den Feiertagen geöffnet bleiben. Je nach Ort läuft der Betrieb sogar über Silvester hinaus, mancherorts allerdings nur in reduziertem Umfang.

Wiener Märkte

Die Stadt Wien zählt für die Adventsaison 15 behördlich genehmigte Weihnachtsmärkte, auf denen zusammen 814 Verkaufsstände angesiedelt sind. Daneben finden weitere winterliche Marktveranstaltungen statt. Die Weihnachtsmärkte am Spittelberg, auf der Freyung, Am Hof und vor der Karlskirche sperren am 23. Dezember 2026 zu. Auf dem Rathausplatz, dem Stephansplatz, dem Maria-Theresien-Platz und dem Schwarzenbergplatz dauert der Betrieb bis 26. Dezember.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Am Stephansplatz und am Maria-Theresien-Platz ist am Christtag und am Stefanitag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Markt beim Schloss Belvedere bleibt bis 31. Dezember bestehen. Der Markt vor Schloss Schönbrunn ist vom 25. Dezember bis inklusive 6. Jänner 2027 jeden Tag zwischen 10 und 19 Uhr geplant. Am selben Tag endet der Wintermarkt am Riesenradplatz, der an Wochenenden und Feiertagen grundsätzlich von 11 bis 22 Uhr offen hat. Zu Silvester bleiben die Stände dort bis 2 Uhr früh geöffnet.

Der Eistraum am Rathausplatz steht unabhängig vom Markt bis einschließlich 6. Jänner offen.

Weitere Bundesländer

Vom 21. November 2026 bis zum 6. Jänner 2027 ist das Adventdorf auf dem Hauptplatz von Tulln in Niederösterreich angekündigt. Wie die Stadtgemeinde mitteilt, halten über Weihnachten hinaus aber nur einzelne Standbetreiber offen. Entsprechend schmaler ist das Angebot als in den Adventwochen.

Der Salzburger Christkindlmarkt auf dem Dom- und Residenzplatz hat bis zum 1. Jänner 2027 geöffnet. Am 25. und 26. Dezember können Besucher zwischen 11 und 18 Uhr kommen. In der Silvesternacht sperren die Gastronomiestände erst um 1 Uhr früh zu, die Warenstände halten mindestens bis 18 Uhr offen. Als Wintermarkt geht der Sternadvent zwischen Getreidegasse und Griesgasse bis 6. Jänner weiter. Ab Neujahr gilt bis zum Schluss täglich die Zeit von 11 bis 18 Uhr.

Innsbrucks Märkte in der Maria-Theresien-Straße und auf der Hungerburg haben bis 6. Jänner geöffnet, der Altstadtmarkt hingegen schließt schon am 23. Dezember. Bis zum Dreikönigstag können auch in der Fußgängerzone von Seefeld in Tirol täglich zwischen 14 und 21 Uhr Besucher vorbeischauen. Der klassische Christkindlmarkt auf dem Linzer Hauptplatz endet am 24. Dezember. Länger, nämlich bis einschließlich 31. Dezember 2026, dauert der Winterzauber im Stiegl-Klosterhof.

Villach plant für den Zeitraum vom 27. bis 31. Dezember einen Neujahrsmarkt. Der Marktadvent rund um die Stadtpfarrkirche und der Hüttenadvent am Hauptplatz sperren dazu täglich zwischen 10 und 24 Uhr auf. Für die Gastronomie ist erst um 2 Uhr früh Schluss.

Der Wintermarkt im Merangarten von Bad Gastein im Bundesland Salzburg ist bis 17. Jänner 2027 angekündigt, allerdings nur an ausgewählten Terminen und nicht täglich. Jeweils um 15 Uhr geht es los. Auf dem Programm stehen regionales Kunsthandwerk, winterliche Spezialitäten und ein musikalisches Rahmenprogramm.