Wer 2027 in Wien eine neue Mietwohnung sucht, könnte vor einem erheblichen Problem stehen. Obwohl insgesamt wieder mehr Wohnungen gebaut werden, soll die Zahl neuer frei finanzierter Mietwohnungen um mehr als 80 Prozent einbrechen. Eine zweite Untersuchung bestätigt den Trend und zeigt, warum ausgerechnet Mieter zunehmend unter Druck geraten.

Die Wohnungssuche in Wien könnte im kommenden Jahr deutlich schwieriger werden. Das geht aus dem aktuellen Wohnungsmarktbericht des internationalen Immobilienunternehmens CBRE hervor, der am 9. November veröffentlicht wurde. Die Prognose enthält eine besonders überraschende Entwicklung: Während die gesamte Zahl fertiggestellter Wohnungen 2027 steigen soll, verschwinden neue Mietwohnungen eines wichtigen Marktsegments beinahe vollständig aus der Neubauproduktion.

Von 5.300 Wohnungen bleiben nur noch 400 übrig

Die Zahlen verdeutlichen, wie drastisch sich der Wiener Wohnungsmarkt verändert. Im Jahr 2022 wurden noch mehr als 5.300 frei finanzierte Mietwohnungen von gewerblichen Bauträgern fertiggestellt. Für 2026 rechnet CBRE nur noch mit rund 2.100 Wohnungen.

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Doch der eigentliche Einbruch wird für 2027 erwartet: Gerade einmal 400 neue Mietwohnungen sollen in diesem Segment hinzukommen. Das entspricht einem Rückgang von rund 81 Prozent innerhalb eines einzigen Jahres. Verglichen mit 2022 wären es sogar mehr als 92 Prozent weniger.

Wichtig ist allerdings eine Unterscheidung: Die 400 Wohnungen umfassen nicht sämtliche neuen Mietwohnungen Wiens. Geförderte Wohnungen, Gemeindewohnungen und andere Wohnformen werden getrennt erfasst. Trotzdem ist die Entwicklung bemerkenswert, weil frei finanzierte Neubauwohnungen für viele Menschen eine wichtige Alternative darstellen, wenn sie keinen Anspruch auf eine geförderte Wohnung haben oder nicht lange warten möchten.

Mehr Wohnungen, aber immer weniger zum Mieten

Die eigentliche Überraschung zeigt sich beim Blick auf die gesamte Bautätigkeit. Laut CBRE werden 2026 in Wien rund 7.200 Wohnungen im verdichteten Neubau fertiggestellt. Für 2027 erwartet das Unternehmen sogar einen Anstieg um elf Prozent auf knapp 8.000 Einheiten. Das klingt zunächst nach einer Entspannung des Wohnungsmarktes.

Doch der Zuwachs soll nahezu ausschließlich auf Eigentumswohnungen gewerblicher Bauträger entfallen.

Während also mehr Menschen die Möglichkeit bekommen könnten, eine neue Wohnung zu kaufen, wird die Auswahl für jene, die eine neue frei finanzierte Wohnung mieten möchten, deutlich kleiner. Bei rund 8.000 erwarteten Neubauwohnungen würden die prognostizierten 400 frei finanzierten Mietwohnungen gerade einmal fünf Prozent ausmachen.

Eine unabhängige Untersuchung der Wirtschaftskammer Wien und des Immobiliendatenunternehmens EXPLOREAL kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie erwartet für 2027 nur 494 neue gewerbliche Mietwohnungen, nach 2.505 im Jahr 2026. Die unterschiedlichen absoluten Zahlen ergeben sich aus den jeweiligen Erhebungen und Projektständen. Beide Untersuchungen prognostizieren jedoch einen Rückgang um rund 80 Prozent.

Warum Bauträger lieber verkaufen als vermieten

Hinter dem Einbruch steckt vor allem eine wirtschaftliche Entwicklung. Für Immobilienunternehmen ist der Bau neuer Mietwohnungen in den vergangenen Jahren deutlich schwieriger geworden. Grundstückspreise, Baukosten und Finanzierungskosten sind hoch. Gleichzeitig verlangen Investoren höhere Renditen, wenn sie ihr Geld langfristig in Immobilien binden.

CBRE hat diese Entwicklung anhand einer Modellrechnung untersucht. Dabei zeigt sich ein bemerkenswerter Widerspruch: Obwohl die angenommenen Nettomieten seit 2021 um rund 40 Prozent gestiegen sind, ist jener Grundstückskostenanteil, den ein Mietwohnungsprojekt wirtschaftlich tragen kann, rechnerisch um rund 55 Prozent gesunken.

Mit anderen Worten: Selbst deutlich höhere Mieten reichen vielen Bauträgern nicht mehr aus, um neue Mietprojekte rentabel zu finanzieren. Der Verkauf von Eigentumswohnungen erscheint unter diesen Bedingungen für manche Unternehmen wirtschaftlich attraktiver als die langfristige Vermietung.

Neue Mietwohnungen kosten bereits über 20 Euro pro Quadratmeter

Wie angespannt das obere Marktsegment bereits ist, zeigen die aktuellen Mietpreise. Laut CBRE liegt die Spitzenmiete für Wiener Neubauwohnungen inzwischen bei 20,50 Euro netto pro Quadratmeter. Das entspricht einem Anstieg von knapp sechs Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025.

Bei einer Wohnung mit 70 Quadratmetern ergibt sich damit eine monatliche Nettomiete von 1.435 Euro, noch ohne weitere Kosten. Dieser Wert beschreibt allerdings das Spitzensegment und nicht den durchschnittlichen Mietpreis sämtlicher Wiener Wohnungen.

Die teuersten Standorte befinden sich weiterhin in den inneren Bezirken. Aber auch attraktive Lagen außerhalb des Zentrums, beispielsweise in der Donau City, erreichen mittlerweile vergleichbare Mietniveaus. Die sinkende Zahl neuer Mietwohnungen könnte den Wettbewerb um verfügbare Objekte zusätzlich verschärfen. Dass sämtliche Wiener Mieten deshalb automatisch steigen werden, lässt sich aus den Fertigstellungsprognosen allerdings nicht ableiten.

Auch für 2028 gibt es ein Warnsignal

Besonders problematisch ist, dass sich der Wohnungsmangel nicht innerhalb weniger Monate beheben lässt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Wien laut CBRE lediglich rund 2.600 Wohnungen in Gebäuden mit mindestens drei Wohneinheiten bewilligt. Das waren 39 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum und der niedrigste Wert für ein erstes Halbjahr seit 2011.

Zwischen einer Baubewilligung und der tatsächlichen Fertigstellung liegen häufig mehrere Jahre. Wenn heute weniger Projekte genehmigt werden, kann das deshalb auch die Wohnungsversorgung in den kommenden Jahren beeinträchtigen.

Gleichzeitig wächst der Bedarf an Wohnraum. Laut der Haushaltsprognose von Statistik Austria soll die Zahl der Wiener Privathaushalte bis 2030 gegenüber 2025 deutlich steigen. Damit könnten zwei Entwicklungen aufeinandertreffen: weniger neue Mietwohnungen aus gewerblicher Produktion und eine wachsende Zahl an Haushalten, die eine Wohnung benötigen.

Wo Wohnungssuchende noch Alternativen finden

Nicht der gesamte Wiener Mietwohnungsmarkt ist von dieser Entwicklung gleichermaßen betroffen. Der geförderte Wohnbau und die Gemeindewohnungen bleiben wichtige Alternativen. CBRE erwartet bei den gemeinnützigen Bauträgern und der Stadt Wien zwischen 2025 und 2027 durchschnittlich rund 2.600 fertiggestellte Wohnungen jährlich.

Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann sich über die Wohnberatung Wien für eine geförderte Wohnung oder Gemeindewohnung vormerken lassen. Dafür ist grundsätzlich ein mindestens zweijähriger Hauptwohnsitz in Wien erforderlich. Außerdem gelten Einkommensgrenzen und weitere Zugangsvoraussetzungen.

Seit der Umstellung der Wiener Wohnungsvergabe werden persönliche Lebenssituationen über ein Bonuspunktesystem berücksichtigt. Gerade für junge Familien, Alleinerziehende und Menschen, die ihre derzeitige Wohnung wechseln möchten, kann es sich lohnen, die eigenen Möglichkeiten frühzeitig zu prüfen.

Warum 2027 für Mieter besonders schwierig werden könnte

Die Prognosen bedeuten nicht, dass 2027 in Wien nur 400 Mietwohnungen verfügbar sein werden. Auch bestehende Wohnungen werden weiterhin neu vermietet, während zusätzlich geförderte Wohnungen entstehen. Die eigentliche Gefahr liegt woanders: Ausgerechnet ein wichtiger Teil des Neubauangebots könnte innerhalb eines Jahres um mehr als 80 Prozent schrumpfen.

Für Menschen, die eine moderne Mietwohnung suchen und weder Eigentum kaufen noch auf geförderten Wohnraum zurückgreifen können, könnte die Auswahl dadurch spürbar kleiner werden. Die Zahlen zeigen damit einen ungewöhnlichen Widerspruch des Wiener Wohnungsmarktes: Es werden wieder mehr Wohnungen gebaut, aber nicht unbedingt jene, die viele Wohnungssuchende tatsächlich benötigen.