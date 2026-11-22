Ein Mitarbeiter entdeckt etwas im Kofferraum, der Besitzer ist plötzlich weg. Ein simpler Vorwand bringt ihn zurück zur Werkstatt.

In einer Werkstatt in Völkermarkt ist einem Mitarbeiter ein größeres Paket Cannabiskraut aufgefallen. Es lag im Kofferraum eines Autos, das dort zur Überprüfung abgestellt worden war. Am Freitag um 10.20 Uhr schlug der Mann bei der Polizei Alarm. Bis die Beamten eintrafen, hatte der Besitzer die Werkstatt allerdings schon mit seinem Wagen verlassen. Die erste Fahndung führte zu keinem Ergebnis.

Rückkehr zur Werkstatt

Ein vorgeschobener Hinweis auf ein im Auto vergessenes Werkzeug brachte den Lenker dazu, zur Werkstatt zurückzukehren. Die Polizei hielt einen 26-jährigen Klagenfurter sowie eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt an und nahm beide vorläufig fest. Das Cannabis, das der Mitarbeiter zuvor bemerkt hatte, lag zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Kofferraum. Die Frau gab an, von nichts zu wissen. Der Tatverdächtige zeigte sich anfangs nicht kooperationsbereit.

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Durchsuchung am Wohnort

Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine gerichtlich bewilligte Durchsuchung am Wohnort des Mannes an. Dabei fanden die Beamten szenetypische Utensilien und stellten in einem weiteren Fahrzeug rund 2,9 Kilogramm Cannabiskraut sicher. Gegen die Frau erhärtete sich der Verdacht nicht, weshalb sie aus der Haft entlassen wurde. Der Verdächtige verhielt sich während der Durchsuchung kooperativ. Angeordnet wurde gegen ihn eine Anzeige auf freiem Fuß.