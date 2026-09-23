Ohne Führerschein auf der Flucht: 26-Jähriger ignoriert rote Ampeln

Rote Ampeln, Fußgänger, Fahrradstreife – ein 26-Jähriger ließ in Klagenfurt alles hinter sich. Bis die Flucht ein jähes Ende fand.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr entzog sich ein 26-jähriger Klagenfurter in der Innenstadt einer Polizeikontrolle und fuhr davon. Bei der anschließenden Verfolgung beging er laut Polizei mehrere Verkehrsübertretungen.

Zunächst wollte eine Fahrradstreife den 26-Jährigen anhalten, doch der Autofahrer fuhr weiter. Eine unmittelbar nachfolgende Polizeistreife nahm daraufhin mit einem Streifenwagen die Verfolgung auf.

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Flucht durch die Stadt

Während der Verfolgung missachtete der 26-Jährige laut Polizei mehrere rote Ampeln und Vorrangzeichen und behinderte Fußgänger auf einem Schutzweg. Kurz darauf konnte er angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besaß.

Drogen und Übermüdung

Bei der Kontrolle fanden die Beamten zudem Cannabiskraut. Aufgrund deutlicher Anzeichen einer Beeinträchtigung wurde der 26-Jährige einem Arzt vorgeführt. Dieser stellte eine Beeinträchtigung durch Übermüdung und Suchtmittelkonsum fest.

Die Polizei untersagte dem 26-Jährigen die Weiterfahrt und nahm ihm den Fahrzeugschlüssel ab. Der Klagenfurter wird nun mehrfach angezeigt.