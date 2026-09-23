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Zwischenfall

Rauch in der Kabine: 144 Passagiere von Eurowings-Jet evakuiert

Rauch in der Kabine: 144 Passagiere von Eurowings-Jet evakuiert
FOTO: iStock/Lukas Wunderlich
1 Min. Lesezeit |

Rauch an Bord, 144 Passagiere, ein Notfall über den Dächern Düsseldorfs – der Einsatz lief auf Hochtouren.

Kurz nach dem Abheben vom Flughafen Düsseldorf musste eine Maschine der Fluggesellschaft Eurowings am Dienstagnachmittag umkehren. Grund war eine leichte Rauchentwicklung an Bord. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Brindisi, als der Vorfall bemerkt wurde.

Die 144 Passagiere an Bord verließen die Maschine nach der Landung über eine mobile Treppe. Zwei von ihnen wurden als Vorsichtsmaßnahme in umliegende Krankenhäuser gebracht, alle übrigen blieben unverletzt.

Großeinsatz am Flughafen

Die Rauchentwicklung wurde laut einem Sprecher von Eurowings unmittelbar nach dem Start festgestellt. Die Maschine kehrte daraufhin sofort nach Düsseldorf zurück. Am Boden waren rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, die die Evakuierung der Passagiere koordinierten.

Der gesamte Einsatz am Flughafen erstreckte sich über zwei Stunden und verlief ohne weitere Komplikationen.

Technische Überprüfung

Das betroffene Flugzeug wird derzeit technisch überprüft, um die Ursache der Rauchentwicklung zu ermitteln.

Eurowings betonte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Flugsicherheit bestand.

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