Melania über Kindheit in Jugoslawien: „Mir hat nichts gefehlt“

Aufgewachsen im Kommunismus, heute First Lady der USA – Melania Trumps Blick auf ihre Kindheit sorgt für Aufsehen.

Melania Trump ist unter dem Kommunismus aufgewachsen – und blickt erstaunlich unbeschwert auf diese Zeit zurück. In einem Interview mit Fox News Business erzählte sie von ihrer Kindheit im ehemaligen Jugoslawien, im heutigen Slowenien. „Ich bin unter dem Kommunismus aufgewachsen, und mir hat eigentlich nichts gefehlt“, sagte sie. Einschränkungen habe es durchaus gegeben – „bestimmte Dinge, auf die man achten musste“, wie sie es formulierte – doch insgesamt beschrieb sie ihre Kindheit als positiv.

Melanias Herkunft

Geboren wurde Melania Trump 1970 in Novo Mesto, Slowenien. In den 1990er-Jahren verließ sie Slowenien, um in den USA eine Karriere als Model aufzubauen. Nach Stationen in verschiedenen Modemetropolen rückte ihre Beziehung zu Donald Trump sie ins Zentrum der amerikanischen Öffentlichkeit. 2006 erhielt sie die US-Staatsbürgerschaft.

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Auffälliger Kontrast

Ihre Aussagen fallen in eine Zeit, in der ihr Mann den Begriff „Kommunismus“ gezielt als politisches Angriffsmittel einsetzt. Auf einer Veranstaltung der Republikaner erklärte Donald Trump über seine politischen Gegner: „Sie nennen sich selbst demokratische Sozialisten, aber in Wirklichkeit sind sie Kommunisten.“ Melanias nüchterne Schilderung ihrer eigenen kommunistischen Kindheit steht dazu in einem auffälligen Kontrast – und verleiht der Debatte eine persönliche Dimension, die über die übliche Wahlkampfrhetorik hinausgeht.