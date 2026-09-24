Rasen statt Asphalt: Wiener Bim-Strecken bekommen grünes Upgrade

Wiens Straßenbahnschienen werden grüner – und das hat mehr Wirkung auf das Stadtklima, als man vermuten würde.

Die Stadt Wien treibt den Ausbau begrünter Straßenbahngleise weiter voran. Derzeit umfassen die bestehenden Grüngleise 8,5 Kilometer Rasengleise, 2 Kilometer aus begrünten Lochplatten sowie knapp 2 Kilometer mit Sedum (Fetthenne, eine trockenheitsresistente Pflanzengattung) bepflanzte Abschnitte.

Neue Grüngleise 2025

Im laufenden Jahr werden insgesamt 600 Meter neue Grüngleise auf mehreren Straßenbahnlinien angelegt. Ein erster Abschnitt von 70 Metern entstand bereits im Zuge der Verlängerung der Linie 18 in der Nähe des Ernst-Happel-Stadions. Weitere Baumaßnahmen sind entlang der Windtenstraße auf der Linie 1 sowie in der Pantucekgasse und auf der Simmeringer Hauptstraße auf den Linien 11 und 71 geplant. Die Fertigstellung aller Arbeiten ist für Ende Oktober vorgesehen.

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Öffi-Stadträtin Ulli Sima betont den ökologischen Mehrwert dieser Maßnahmen: „Begrünung zwischen den Schienen bringt viele Vorteile: Begrünte Gleise können Regenwasser aufnehmen und speichern.“ Darüber hinaus tragen begrünte Gleise zur Kühlung des städtischen Umfelds durch Verdunstung bei, binden Staub und dämpfen die Schallausbreitung.

Sedum als Lösung

Für künftige Projekte soll insbesondere Sedum verstärkt zum Einsatz kommen – eine Pflanzengattung, die durch niedrigen Wuchs, gute Wasserspeicherung und geringen Pflegeaufwand überzeugt. Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, erläutert die zugrundeliegende Strategie: „Wir prüfen bei allen Bim-Neubauprojekten und -Modernisierungen, ob ein Grüngleis möglich ist.“

Voraussetzung für die Begrünung ist ein selbständiger Gleiskörper, der den Pflanzen die nötigen Wachstumsbedingungen bietet. Sedum gilt dabei als besonders geeignet für die zunehmend heißen Sommermonate in der Stadt.