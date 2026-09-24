Mehr Studierende, mehr Abschlüsse: Österreich mit Doppelrekord

Österreichs Hochschulen schreiben Geschichte: Noch nie studierten so viele Menschen – und noch nie schlossen so viele erfolgreich ab.

An österreichischen Hochschulen wurden im Wintersemester 2025/26 sowie im Studienjahr 2024/25 neue Höchstwerte sowohl bei den Studierendenzahlen als auch bei den Studienabschlüssen verzeichnet.

Die Gesamtzahl der an österreichischen Hochschulen eingeschriebenen Studierenden erreichte im Wintersemester 2025/26 einen Rekordstand von 407.485 Personen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 1,9 Prozent. Besonders deutlich fiel das Wachstum an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen aus.

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Rekord bei Studierenden

An Fachhochschulen erhöhte sich die Zahl der ordentlichen Studierenden um 6,5 Prozent, an Pädagogischen Hochschulen um 4,6 Prozent. Auch die öffentlichen Universitäten verzeichneten ein Plus von 2,1 Prozent. Die Zahlen belegen eine anhaltende Nachfragesteigerung nach Studienplätzen an diesen Einrichtungen.

„An Österreichs Hochschulen waren im Wintersemester 2025/26 um 1,9 Prozent mehr Studierende inskribiert als 2024/25 und damit so viele wie noch nie zuvor“, erklärte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Mehr Abschlüsse

Im Studienjahr 2024/25 wurden insgesamt 62.850 Studien erfolgreich abgeschlossen, was einem Anstieg von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf öffentliche Universitäten entfielen 53 Prozent aller Bachelorabschlüsse; 57 Prozent der Abschlüsse wurden von Frauen erzielt.

Bei den Doktoratsstudien konzentrierten sich 94 Prozent der Abschlüsse auf öffentliche Universitäten. „Im Studienjahr 2024/25 wurden um 3,9 Prozent mehr ordentliche Studien an österreichischen Unis und Hochschulen erfolgreich abgeschlossen als im Jahr davor – auch das ist ein neuer Rekord“, so Lenk.