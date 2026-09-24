Familie öffnet Sarg – und findet darin die falsche Frau

Ein letzter Abschied, der zur Erschütterung wird: Eine Familie in Detroit öffnet den Sarg – und erkennt die Verstorbene nicht.

Am 18. September erlebten die Angehörigen von Kimberly Kaye Moore in Detroit einen Moment, der sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt haben dürfte: Als sie den Sarg der Verstorbenen öffneten, lag darin eine ihnen völlig unbekannte Frau. Die Fremde war überdies im Kleid von Kimberly Kaye Moore gekleidet, trug ihre Frisur und ihr Make-up – ein Anblick, der die Familie zusätzlich erschütterte.

Schockierende Entdeckung

Aufgefallen war die Verwechslung zunächst Bianca Robinson, der Tochter der Verstorbenen: Sie bemerkte sofort, dass ein charakteristisches Muttermal am Zeh fehlte. Ihr Bruder Byron Moore brachte das Unfassbare schließlich in Worte: „Da ist eine Frau drin, die das Kleid unserer Mutter trägt, ihr Haar hat und ihr Make-up, und es ist nicht unsere Mutter.“ Ein Mitarbeiter des zuständigen Bestattungsunternehmens räumte daraufhin ein, dass es sich offenkundig um eine Verwechslung handele.

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Die Lokalpolizei in Detroit hat den Vorfall inzwischen zur Untersuchung übernommen. Erschwerend kommt für die Familie hinzu, dass sie bis heute auch die Asche von Kimberly Kaye Moore nicht erhalten hat. Ursprünglich war vorgesehen, die Einäscherung erst im Anschluss an die Trauerfeier durchzuführen – durch die Panne wurde dieser Plan jedoch vereitelt.

Mögliche Ursache

Als wahrscheinlichste Ursache für den folgenschweren Irrtum gilt ein nasser Leichenzettel, der vom Zeh der Verstorbenen abgefallen sein soll und so zur Verwechslung der beiden Frauen geführt haben könnte.

Die Behörden in Detroit setzen ihre Ermittlungen fort.