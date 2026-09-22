KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Scheintod

Familie hörte Stöhnen: Totgeglaubte nach 24 Stunden lebendig im Sarg entdeckt

Familie hörte Stöhnen: Totgeglaubte nach 24 Stunden lebendig im Sarg entdeckt
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Eine Frau gilt als tot, liegt im Sarg – und gibt plötzlich Laute von sich. Was ihre Familie dann erlebt, ist kaum zu fassen.

In der nordchinesischen Stadt Hejian in der Provinz Hebei erlebte eine 70-jährige Frau einen Fall, der ihre Familie in tiefste Bestürzung versetzte: Obwohl sie für tot gehalten wurde, fand man sie mehr als einen Tag nach ihrer Einbettung lebendig in einem Sarg.

Die Seniorin leidet an einer Krebserkrankung, die Ärzte als nicht mehr behandelbar eingestuft hatten. Als die Angehörigen keinerlei Lebenszeichen mehr an ihr wahrnehmen konnten, legten sie die Frau in einen leicht gekühlten Sarg.

Stöhnen aus dem Sarg

Mehr als 24 Stunden vergingen, bis die Schwiegertochter plötzlich Stöhnlaute aus dem Inneren hörte. Als der Sarg geöffnet wurde, fanden die Familienmitglieder die Frau am Leben vor – sie hatte das Bewusstsein bereits teilweise wiedererlangt. „Sie konnte ihre Augen noch öffnen, aber sie konnte nicht essen oder trinken“, schilderte ein Angehöriger die Situation. Kurz nach dieser Entdeckung verstarb die Seniorin tatsächlich.

Medizinische Erklärung

Mediziner gehen davon aus, dass die Frau einen sogenannten Scheintod erlitten hatte – einen Zustand, bei dem Herzschlag und Atmung so schwach sind, dass sie kaum noch messbar sind.

Der ungewöhnliche Vorfall wurde von internationalen Medien aufgegriffen und verbreitet.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Pressestreit
Nach Hausverbot für Medien: Weißes Haus startet „Trump TV“
| Unfall
Gaskocher kippt: Sechsjähriger mit heißem Öl schwer verbrüht
| Machtkampf
Infantino unter Druck: FIFA-Boss für Reformen bereit
| Scheintod
Familie hörte Stöhnen: Totgeglaubte nach 24 Stunden lebendig im Sarg entdeckt
| Tragödie
Tödlicher Unfall auf der Wiesn: Security-Mann von Fahrgeschäft erfasst
MEHR AKTUELLE NEWS