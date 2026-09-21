3,7 Mio. Tickets verkauft: Warum das Seniorenticket trotzdem abgeschafft wurde

Millionenfach gekauft und trotzdem abgeschafft: Neue Zahlen entfachen den Streit um das Wiener Seniorenticket erneut.

Seit dem 1. Jänner 2026 gibt es bei den Wiener Linien keinen eigenen vergünstigten Einzelfahrschein für Seniorinnen und Senioren mehr. Statt bisher 1,50 Euro müssen Personen ab 65 Jahren nun den regulären Tarif bezahlen: 3 Euro für eine digitale Einzelfahrt beziehungsweise 3,20 Euro für das Papierticket. Die Abschaffung sorgt insbesondere bei der Wiener ÖVP für Kritik. Neue, nach einem Rechtsstreit bekannt gewordene Zahlen zeigen zudem, wie häufig das Angebot genutzt wurde: Von 2022 bis 2025 wurden insgesamt rund 12,8 Millionen vergünstigte Senioren-Einzelfahrscheine verkauft, allein 2025 waren es knapp 3,7 Millionen.

Trotz der millionenfachen Nutzung wurde der vergünstigte Senioren-Einzelfahrschein der Wiener Linien mit Jahresbeginn 2026 eingestellt. Wer über 65 ist und innerhalb Wiens nur gelegentlich mit den Öffis fährt, zahlt damit für eine einzelne Fahrt nun den regulären Tarif.

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Korosecs Kritik

ÖVP-Seniorensprecherin Ingrid Korosec kritisiert die Abschaffung weiterhin scharf. Aus ihrer Sicht stehe die Einsparung in keinem Verhältnis zur Belastung für ältere Fahrgäste: „Für die Budgetsanierung ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, für viele ältere Wienerinnen und Wiener hingegen eine massive Verteuerung ihrer Mobilität.“ Zugleich kündigte sie an: „Ich werde in dieser Angelegenheit sicher nicht lockerlassen.“

Die Wiener Linien begründen die neue Tarifstruktur damit, Fahrgäste stärker zu entlasten, die das öffentliche Verkehrsnetz regelmäßig nutzen. Als Alternative für Personen ab 65 Jahren gibt es weiterhin die ermäßigte Jahreskarte. Sie kostet 300 Euro pro Jahr beziehungsweise derzeit 294 Euro in der digitalen Variante – umgerechnet rund 80 Cent pro Tag.

Externe Nutzer & Kosten

Die Wiener Linien weisen darauf hin, dass der frühere vergünstigte Senioren-Einzelfahrschein nicht ausschließlich von Wienerinnen und Wienern genutzt wurde, sondern auch von Touristen und Personen mit Wohnsitz außerhalb der Stadt. Mit der neuen Tarifstruktur will das Unternehmen nach eigenen Angaben stärker jene Menschen unterstützen, die regelmäßig in Wien mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.

Für bestimmte Menschen mit geringem Einkommen steht weiterhin der Mobilpass der Stadt Wien zur Verfügung. Anspruchsberechtigt sind unter anderem Bezieherinnen und Bezieher der Wiener Mindestsicherung sowie bestimmte Personen mit Ausgleichszulage oder niedrigen Pensionseinkünften. Zu den allgemeinen Voraussetzungen zählen unter anderem Volljährigkeit, Hauptwohnsitz und Aufenthalt in Wien, ein Einkommen bis zur jeweiligen maßgeblichen Grenze sowie die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine entsprechende rechtliche Gleichstellung.