Ältere Arbeitnehmer: Firmen sollen für Beschäftigung belohnt werden

Ältere Arbeitnehmer raus, jüngere rein – dieses Muster soll in Österreich bald teuer werden.

Seniorenvertreter in Österreich dringen auf konkrete Maßnahmen, um die Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer zu verbessern. Bis Ende des Jahres soll ein Bonus-Malus-System präsentiert werden, das vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo wissenschaftlich ausgearbeitet wird. Federführend bei der Initiative sind Ingrid Korosec vom Seniorenbund, Birgit Gerstorfer vom Pensionistenverband sowie Christine Mayrhuber, die Vorsitzende der Alterssicherungskommission.

Bonus-Malus-System

Das geplante Modell sieht vor, Unternehmen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Beschäftigten über 60 Jahren durch niedrigere Sozialversicherungsbeiträge zu entlasten. Das System soll aufkommensneutral gestaltet sein und die Chancen älterer Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt gezielt stärken. Der Handlungsbedarf ist evident: Derzeit stellt die Gruppe der über 55-Jährigen ein Fünftel aller Arbeitslosen in Österreich, während ihr Anteil an den unselbständig Erwerbstätigen lediglich 17 Prozent beträgt.

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Pensionsgipfel abgelehnt

Die Seniorenvertreter üben dabei deutliche Kritik an der gängigen Praxis in vielen Unternehmen, ältere Mitarbeiter abzubauen statt sie zu fördern. Gerstorfer bringt die Forderung auf den Punkt: „Wer länger arbeiten soll, muss auch länger arbeiten dürfen.“

Den von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ins Spiel gebrachten Pensionsgipfel lehnen die Seniorenvertreter hingegen ab. Korosec bezeichnete ein solches Treffen als „völlig überflüssig“. Ungeachtet dessen betonen die Beteiligten, dass eine breite gesellschaftliche Debatte notwendig sei, um das Anreizsystem wirksam zu gestalten und die beruflichen Perspektiven älterer Arbeitnehmer in Österreich nachhaltig zu verbessern.