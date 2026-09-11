Eine neue App, ein neuer Markt und ein Verein, der täglich Tausende Kilo Lebensmittel vor der Tonne rettet.

Mit der neu entwickelten „RetterApp“ setzt der Verein „Lebensmittelrettung Österreich“, der österreichweit für seine „Foodpoint – Dein Sozialmarkt“-Filialen bekannt ist, auf einen digitalen Ansatz im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Die Anwendung ist ab sofort im Apple App Store sowie bei Google Play verfügbar und soll sich bewusst von kommerziell ausgerichteten Plattformen abheben.

Digitale Vernetzung

Im Mittelpunkt der App steht die Vernetzung privater Haushalte, die überschüssige Lebensmittel unkompliziert weitergeben können. Wie der Verein in einer Aussendung festhält, entsteht „mehr als die Hälfte aller in Österreich erfassten Lebensmittelabfälle dort, wo bisher nur schwer direkt angesetzt werden konnte: in den privaten Haushalten.“ Herkömmliche Abholmodelle stoßen in diesem Bereich an strukturelle Grenzen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Daneben richtet sich die App auch an kleinere Gewerbebetriebe wie Bäckereien und Cafés, während Großmengen aus Handel und Produktion weiterhin über den Verein selbst koordiniert werden.

Foodpoint-Expansion

Parallel zur Einführung der App expandiert der Verein sein Sozialmarkt-Netzwerk. Am kommenden Montag öffnet in Wien-Simmering die elfte „Foodpoint“-Filiale ihre Türen. Das Konzept zielt darauf ab, Menschen mit geringem Einkommen den Zugang zu qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu ermöglichen. Über eine unverbindliche Mitgliedschaft können Waren zu reduzierten Preisen erworben werden, wobei ein mengenabhängiger Unkostenbeitrag die Finanzierung sicherstellt.

Hinter der Initiative steht der 2014 gegründete Verein „Start Up“, der aktuell 48 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 300 Ehrenamtliche beschäftigt. Täglich werden zwischen 15.000 und 25.000 Kilogramm Lebensmittel aus insgesamt 540 Supermarktfilialen gerettet. Die Mitgliederbasis umfasst rund 95.000 Personen aus 65 Nationen.