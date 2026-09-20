Öffi-Preise steigen: Österreich rutscht im Europa-Vergleich ab

Österreich rutscht im europäischen Öffi-Vergleich ab – und ausgerechnet die steigenden Ticketpreise werden zunehmend zum Problem.

Österreich hat im neuen Greenpeace-Ranking zur Leistbarkeit und Ausgestaltung langfristiger Öffi-Tickets in Europa einen Platz verloren. Statt Rang drei reicht es diesmal nur noch für Platz vier. Ein wesentlicher Grund: Bus- und Bahntickets sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden.

Für den aktuellen Report untersuchte Greenpeace langfristige Öffi-Tickets in 30 europäischen Ländern sowie deren Hauptstädten. Bewertet wurden unter anderem Preise, Verfügbarkeit, Geltungsumfang, Sozialermäßigungen und Mehrwertsteuer. Österreich, das bei der ersten Untersuchung 2023 noch den dritten Platz belegte, wurde inzwischen von Slowenien überholt und liegt nun hinter Luxemburg, Malta und Slowenien.

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Wien deutlich teurer

Besonders spürbar sind die Preissteigerungen in Wien. Seit 1. Jänner 2026 kostet die klassische Jahreskarte der Wiener Linien 467 Euro statt zuvor 365 Euro, die digitale Variante 461 Euro. Auch Einzelfahrten wurden merklich teurer: Statt früher 2,40 Euro kostet ein regulärer Fahrschein inzwischen 3,20 Euro, digital 3 Euro.

Damit ist ein lange geltendes Wiener Symbol praktisch Geschichte: Die berühmte 365-Euro-Jahreskarte, die rechnerisch einem Euro pro Tag entsprach, gibt es nicht mehr.

Auch Klimaticket teurer

Nicht nur Wien ist betroffen. Auch das österreichweite Klimaticket kostet inzwischen deutlich mehr. Seit Jänner 2026 liegt der Preis für das KlimaTicket Ö Classic bei 1.400 Euro. Bei seiner Einführung 2021 kostete es noch 1.095 Euro und blieb bis Ende 2024 auf diesem Niveau.

Verglichen mit dem ursprünglichen Preis bedeutet das eine Steigerung von rund 27,9 Prozent. Auch im Verkehrsverbund Ost-Region wurden 2026 mehrere Tarife angepasst. Seit September wurden unter anderem die VOR-KlimaTickets und Strecken-Jahreskarten beim Regionsanteil für Niederösterreich und das Burgenland um durchschnittlich 3,5 Prozent erhöht. Die Kernzone Wien war von dieser konkreten Anpassung nicht betroffen.

Greenpeace übt Kritik

Greenpeace sieht die steigenden Preise kritisch und fordert politische Gegenmaßnahmen. Die Umweltschutzorganisation spricht sich unter anderem für stärker vergünstigte Tarife für Menschen mit geringem Einkommen aus.

Aus Sicht von Greenpeace können öffentliche Verkehrsmittel nur dann eine echte Alternative zum Auto sein, wenn Tickets nicht nur gut verfügbar, sondern auch dauerhaft leistbar bleiben.

Langfristig fordert die Organisation außerdem ein europaweit gültiges Klimaticket.