Online-Shopping wird teurer: EU führt neue Gebühr für Pakete ein

Millionen Pakete, neue Regeln, ein Datum: Ab November wird Online-Shopping aus Fernost für EU-Käufer spürbar anders.

Ab dem 1. November tritt eine neue Bearbeitungsgebühr für Waren in Kraft, die über das Internet bestellt und in die Europäische Union eingeführt werden. Über die konkrete Höhe dieser Abgabe hat die EU-Kommission noch nicht entschieden.

Die Regelung zielt darauf ab, die steigenden Kosten abzudecken, die beim Import kleiner Pakete entstehen – also jener Sendungen, die über Plattformen wie Shein, Temu, AliExpress oder Amazon in die EU gelangen. Erhoben wird die Gebühr durch die nationalen Behörden der jeweiligen EU-Mitgliedstaaten, eine Aktualisierung der Höhe ist alle zwei Jahre vorgesehen. Erfahren Sie mehr über die Zollpauschale. Bereits seit Juli gilt eine Zollpauschale von drei Euro auf günstige Waren.

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Zollreform in Europa

Die neue Abgabe ist eingebettet in eine weitreichende Reform des europäischen Zollwesens, die unter anderem die Errichtung einer eigenen EU-Zollbehörde mit Sitz in Lille vorsieht. Diese soll künftig dazu beitragen, den Binnenmarkt effizienter zu organisieren. Ab 2028 wird zudem eine digitale Plattform für die Zollabwicklung für Online-Händler verpflichtend.

Den Umfang des betroffenen Handelsvolumens verdeutlichen aktuelle Zahlen: 2025 wickelten europäische Zollämter rund sechs Milliarden Pakete von Online-Händlern ab, wobei 90 Prozent dieser Sendungen aus China stammten. Weitere Details zu den Zollamtsstatistiken finden Sie hier. In Frankreich gingen die Importe kleiner Pakete seit Einführung der Zollpauschale um bis zu 40 Prozent zurück.

Geteiltes Echo

Die Maßnahmen stoßen auf ein breites, wenn auch nicht einheitliches Echo. SPÖ-Binnenmarktsprecherin Elisabeth Grossmann sieht in der neuen Behörde einen historischen Schritt: „Mit der ersten EU-Zollbehörde wird ein Meilenstein gesetzt, um den EU-Binnenmarkt europäischer und effizienter zu gestalten.“

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will unterstreicht die Pflichten der Anbieter: „Wer Waren in der Europäischen Union verkauft, muss auch dafür Verantwortung übernehmen, dass diese korrekt deklariert, sicher und rechtskonform sind.“ Greenpeace-Konsumexpertin Madeleine Drescher begrüßt die Verschiebung der Verantwortlichkeiten: „Endlich wird die Verantwortung für importierte Waren nicht mehr bei den europäischen Konsument:innen abgeladen.“

ÖVP-Binnenmarktsprecherin Sophie Kircher hingegen übt Kritik und verweist auf Wettbewerbsverzerrungen, die durch Billigimporte entstehen. Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen von Billigimporten.