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Unfall

Gaskocher kippt: Sechsjähriger mit heißem Öl schwer verbrüht

Gaskocher kippt: Sechsjähriger mit heißem Öl schwer verbrüht
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein unachtsamer Moment in der Küche – und ein Sechsjähriger kämpft mit schweren Verbrühungen. Der Unfall ereignete sich in Schwaz.

In Schwaz (Tirol) ist am Sonntag ein sechsjähriger Junge bei einem Unfall mit einem Gaskocher schwer verletzt worden. Er musste anschließend in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden.

Unfall in Schwaz

Gegen 13:00 Uhr wollte der Bub einen Gegenstand unter einem Tisch hervorholen, auf dem ein Gaskocher stand. Dabei geriet er mit dem Gasschlauch in Berührung, wodurch das heiße Öl aus dem Kocher schwappte und ihn verbrühte.

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er in die Innsbrucker Klinik transportiert.

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