Auto erfasst Kinderwagen: Zweijähriger wird herausgeschleudert

Ein Montagmorgen in Graz, ein Zebrastreifen – dann wird ein Kinderwagen von einem Auto erfasst. Der zweijährige Bub wird durch den Aufprall herausgeschleudert und verletzt.

Ort des Geschehens

Unfall am Zebrastreifen

Gegen 7.45 Uhr war ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der Vinzenz-Muchitsch-Straße in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Kapellenstraße wollte er nach rechts abbiegen, während eine 34-jährige Grazerin mit ihrem zweijährigen Sohn im Kinderwagen den Schutzweg überquerte. Der Lenker nahm die Frau samt Kinderwagen laut Polizei wahr, dürfte beim Abbiegen jedoch mit dem Fuß vom Bremspedal gerutscht sein und kollidierte in der Folge mit dem Kinderwagen.

Durch die Kollision wurde der zweijährige Bub aus dem Kinderwagen geschleudert. Nach ersten Angaben dürfte er dabei leichte Verletzungen erlitten haben.

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Nach der Erstversorgung wurde der zweijährige Bub zur weiteren medizinischen Abklärung in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht. Seine 34-jährige Mutter sowie der 59-jährige Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.