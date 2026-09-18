Bub (4) läuft plötzlich auf Straße – Autofahrerin versuchte noch zu bremsen

Ein Moment der Unachtsamkeit, ein Kind auf der Straße – in Eugendorf kam es am Donnerstag zu einem dramatischen Zwischenfall.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein vierjähriger Bub in Eugendorf von einem Auto erfasst und verletzt. Das Kind war aus einer Ausfahrt auf die Fahrbahn gelaufen. Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck leitete umgehend eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Versorgung vor Ort

Der Vierjährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle brachte das Rote Kreuz den Buben in das Uniklinikum Salzburg.

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Ein bei der Fahrerin durchgeführter Alkotest verlief negativ.