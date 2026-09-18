Sie dachte, es sei Nervosität – dann erlitt die Braut (25) einen Schlaganfall

Hochzeitskleid, Brautjungfern – und plötzlich ein medizinischer Notfall: Für Anna Lasco änderte sich alles in wenigen Minuten.

Was als einer der schönsten Tage im Leben zweier Menschen beginnen sollte, endete für die 25-jährige Anna Lasco im Krankenhaus. Noch während der Hochzeitsvorbereitungen mit ihren Brautjungfern begann sie, unter Schwindel zu leiden. Später kamen Sprach- und Gleichgewichtsprobleme hinzu. Zunächst gingen Anna und ihr Umfeld davon aus, dass die Beschwerden mit der Aufregung vor der Hochzeit zusammenhängen könnten.

Sprachstörungen und Gleichgewichtsprobleme kamen hinzu. Eine der Anwesenden, eine ausgebildete Krankenschwester, führte daraufhin einen Schlaganfall-Test durch – der Test lieferte zunächst keinen eindeutigen Befund. Erst die Untersuchung im Krankenhaus brachte Gewissheit.

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Schlaganfall am Hochzeitstag

Im Krankenhaus bestätigte sich schließlich, dass Anna einen Schlaganfall erlitten hatte. Als Ursache wurde eine sogenannte Vertebralarteriendissektion festgestellt, bei der es zu einem Einriss in der Wand einer Wirbelarterie kommt. Seit dem Schlaganfall ist die linke Körperseite der 25-Jährigen teilweise gelähmt. Ihr Ehemann Connor steht ihr während der Behandlung und Rehabilitation zur Seite.

„Diese zusätzlichen Aufgaben als Pflegeperson nehme ich jederzeit gerne in Kauf, wenn ich sie dadurch bei mir behalten kann“, sagte er.

Solidarität im Netz

Für Anna und Connor wurde eine GoFundMe-Kampagne eingerichtet, mit der die Familie die medizinische Behandlung und die unerwarteten finanziellen Belastungen abfedern möchte. Nach Angaben der Kampagnenseite wurden inzwischen mehr als 51.000 US-Dollar gesammelt. Das Spendenziel liegt bei 60.000 US-Dollar.