Ein Herzstillstand, eine Sekunde Zögern – und die Chancen sinken. Was im Ernstfall wirklich zählt, zeigt ein Blick auf den Welt-Tag der Ersten Hilfe.

Jedes Jahr am zweiten Samstag im September rückt der Welt-Tag der Ersten Hilfe ein Thema in den Mittelpunkt, das im Alltag allzu oft verdrängt wird: Was tun, wenn ein Menschenleben auf dem Spiel steht? Am 12. September war es wieder so weit – und das Rote Kreuz nutzte den Anlass, um auf die Dringlichkeit schnellen Handelns in Notfallsituationen hinzuweisen.

Gefährliche Untätigkeit

Petra Pollinger, Expertin beim Roten Kreuz, bringt es auf den Punkt: „Sehr schlecht ist es, wenn man nichts macht.“ Tatsächlich ist Untätigkeit in lebensbedrohlichen Situationen keine neutrale Entscheidung – sie kann fatale Konsequenzen haben. Bei einem Kreislaufstillstand sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute, in der keine Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden. Ohne sofortige Wiederbelebung sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um etwa 10 Prozent pro Minute.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Dass Wissen und Mut gemeinsam Leben retten können, bewies Christoph Krammer vor drei Jahren eindrücklich. Der Diplom-Krankenpfleger griff in Lignano Sabbiadoro, Italien, beherzt ein und rettete einem Mann das Leben – ein Beispiel, das zeigt, wie entscheidend es ist, im entscheidenden Moment nicht zu zögern.

Prüfen, Rufen, Drücken

Krammer selbst hält fest: „Kein Mensch soll Angst davor haben, zu helfen.“ Fachleute empfehlen, Erste-Hilfe-Kenntnisse alle vier Jahre aufzufrischen. Als Grundgerüst für wirksame Soforthilfe gilt dabei die Abfolge: Prüfen, Rufen, Drücken.