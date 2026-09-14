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Zivilcourage

Mann springt vor U-Bahn: 26-jähriger Helfer kommt ums Leben

Mann springt vor U-Bahn: 26-jähriger Helfer kommt ums Leben
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Augenblick, eine Entscheidung – und ein junges Leben endet an einem Hamburger U-Bahnsteig für immer. An der U-Bahnstation Trabrennbahn ist ein 26-jähriger Mann ums Leben gekommen, als er versuchte, einen Begleiter davon abzuhalten, vor eine einfahrende U-Bahn zu springen.

Ort des Geschehens

Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr. Drei Männer befanden sich auf dem Bahnsteig, als einer von ihnen unvermittelt vor eine einfahrende U-Bahn sprang. Sein 26-jähriger Begleiter versuchte, ihn am Arm festzuhalten und aufzuhalten. Dabei stürzte der Helfer selbst und geriet zwischen den Bahnsteig und den einfahrenden Zug. Der andere Mann konnte sich anschließend auf die gegenüberliegende Seite der Gleise retten.

Tödlicher Einsatz

Der 26-Jährige wurde bei dem Vorfall lebensgefährlich verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst versuchten noch, ihn wiederzubeleben, konnten sein Leben jedoch nicht retten. Er starb noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Männer aus der Gruppe flüchteten nach dem Vorfall. Die Polizei fahndet nach ihnen und versucht, die genauen Hintergründe zu klären.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich zu melden.

Laufende Ermittlungen

Warum der Mann unvermittelt vor die einfahrende U-Bahn sprang, ist bislang unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und sucht weiterhin nach den beiden geflüchteten Begleitern.

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KO KOSMO-Redaktion
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