Schüsse und Messerstiche: 14-Jähriger und 20-Jähriger verletzt

Ein Schuss, mehrere Stiche, ein flüchtiger Täter – Hamburg erlebt eine Nacht, die die Ermittler in Atem hält.

In Hamburg wurden am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr ein 14-jähriger Jugendlicher und ein 20-jähriger Mann bei einem gewaltsamen Vorfall verletzt. Der Jüngere erlitt eine Schussverletzung, der 20-Jährige Stichverletzungen. Nach aktuellem Stand sind die Verletzungen beider nicht lebensbedrohlich.

Polizei und Feuerwehr wurden in die Friedensallee im Stadtteil Ottensen nahe der S-Bahnstation Bahrenfeld gerufen, nachdem mehrere Anrufer Schüsse gemeldet hatten. Dort fanden die Einsatzkräfte die beiden Verletzten auf.

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Täter flüchtig

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnten beide Männer von derselben Person verletzt worden sein. Die Fahndung nach dem oder den Tätern blieb bis Montagmorgen ohne Erfolg. Rund um den Tatort suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Verdächtigen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, was genau in der Friedensallee passiert ist und welche Hintergründe die Tat hat.

Zeugen gesucht

Ein Sprecher des Lagezentrums Hamburg erklärte, dass für Anwohner in der Umgebung keine Gefahr bestehe. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Auch am Montagmorgen war noch unklar, wer für die Schuss- und Stichverletzungen verantwortlich ist.