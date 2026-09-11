Tankstellenüberfall eskaliert: 18-Jähriger nach Schusswechsel festgenommen

Schüsse an einer Tankstelle, ein 18-Jähriger im Visier der Polizei – der Überfall endete mit einer Festnahme.

Nach einem Schusswechsel an einer Tankstelle hat die Polizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in einer nicht näher genannten Stadt.

Schusswechsel mit Polizei

Im Zuge eines Überfalls auf die Tankstelle kam es zu einem Schusswechsel zwischen dem 18-jährigen mutmaßlichen Täter und den eingesetzten Polizeikräften.

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Personen kamen dabei nach aktuellem Stand nicht ernsthaft zu Schaden.