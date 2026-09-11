Große Polizeiaktion in Wien: Jugendkriminalität im Visier der Behörden

Wien-Heiligenstadt im Fokus der Behörden: Eine Großaktion zeigt, wie konsequent die Polizei gegen Jugendkriminalität vorgeht.

Am Bahnhof Wien-Heiligenstadt hat die Wiener Polizei eine gezielte Schwerpunktaktion gegen Jugendkriminalität durchgeführt. Seit dem Jahr 2024 wurden in diesem Zusammenhang mehr als 193 Minderjährige festgenommen und rund 3300 Jugendliche angezeigt.

Klare Ansage

Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan machten sich am 10. September 2026 persönlich ein Bild von den Maßnahmen vor Ort. An dem Einsatz waren mehr als 30 Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Einheiten beteiligt – darunter die Bereitschaftseinheit sowie die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität, die seit März 2024 operativ tätig ist.

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Karner ließ dabei keinen Zweifel an der Haltung der Behörden: „Gewalt, Randale und Vandalismus durch Jugendbanden haben auf unseren Straßen und Plätzen nichts verloren.“ Csefan ergänzte: „Das sehen wir nicht nur in der täglichen Polizeiarbeit, sondern auch in der Kriminalstatistik.“ Laut Innenministerium und Wiener Polizeibilanz wurden im Jahr 2024 in Wien insgesamt 14.804 Tatverdächtige unter 18 Jahren registriert.

Döbling im Fokus

Allein in Wien-Döbling konnten im Zuge der Aktion zwölf Jugendliche identifiziert und wegen Delikten wie Raub und Körperverletzung zur Anzeige gebracht werden. Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch zeigte sich über die Entwicklung erleichtert: „Das Engagement für die Sicherheit der Döblingerinnen und Döblinger hat sich ausgezahlt.“