Bei Live-Übertragung: Abgeordnete prügeln sich im Parlament (VIDEO)

Erst fallen scharfe Worte, dann die Hemmungen. Im Parlament von Eriwan eskaliert eine Sitzung, und die Kamera läuft einfach mit.

Im Parlament in Eriwan ist es am Donnerstagfrüh zu Handgreiflichkeiten unter Abgeordneten gekommen, nachdem ein Wortwechsel aus dem Ruder gelaufen war. Die Sitzung wurde zu diesem Zeitpunkt live im Internet übertragen.

Wie örtliche Medien berichten, hatte der regierungsnahe Abgeordnete Taron Chakhoyan zunächst die politische Opposition kritisiert. Daraus entwickelte sich ein hitziger Schlagabtausch mit Narek Karapetyan, dem Vorsitzenden der Fraktion Starkes Armenien.

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Eskalation im Saal

Wenig später mündete der Streit im Sitzungssaal in eine körperliche Auseinandersetzung, an der weitere anwesende Abgeordnete ebenfalls beteiligt waren. Die Szene war im Livestream zu verfolgen.

Den Anfang machten kritische Äußerungen Chakhoyans in Richtung Opposition. Zwischen ihm und Karapetyan schaukelte sich die Debatte hoch, bis sie in Handgreiflichkeiten umschlug.

🇦🇲 An Armenian parliament session turned into a brawl between deputies Lawmakers in Armenia engaged in an all-out brawl in the middle of a parliamentary session between representatives of the ruling party and the opposition. MPs even threw a chair at each other. https://t.co/qK96k3accn — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2026

Im Saal kam es zu Rangeleien zwischen mehreren Abgeordneten. Die laufende Internetübertragung hielt sowohl die Diskussion als auch die anschließende körperliche Auseinandersetzung fest.

Politische Lager

Die Fraktion Starkes Armenien wird dem pro-russischen Lager zugerechnet. Die Regierung des Landes führt seit Juli 2026 Premierminister Nikol Paschinjan.

Seine Partei gilt als westlich orientiert und hat langfristig einen Beitritt Armeniens zur EU im Visier.