KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Eklat

Bei Live-Übertragung: Abgeordnete prügeln sich im Parlament (VIDEO)

Bei Live-Übertragung: Abgeordnete prügeln sich im Parlament (VIDEO)
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

Erst fallen scharfe Worte, dann die Hemmungen. Im Parlament von Eriwan eskaliert eine Sitzung, und die Kamera läuft einfach mit.

Im Parlament in Eriwan ist es am Donnerstagfrüh zu Handgreiflichkeiten unter Abgeordneten gekommen, nachdem ein Wortwechsel aus dem Ruder gelaufen war. Die Sitzung wurde zu diesem Zeitpunkt live im Internet übertragen.

Wie örtliche Medien berichten, hatte der regierungsnahe Abgeordnete Taron Chakhoyan zunächst die politische Opposition kritisiert. Daraus entwickelte sich ein hitziger Schlagabtausch mit Narek Karapetyan, dem Vorsitzenden der Fraktion Starkes Armenien.

Eskalation im Saal

Wenig später mündete der Streit im Sitzungssaal in eine körperliche Auseinandersetzung, an der weitere anwesende Abgeordnete ebenfalls beteiligt waren. Die Szene war im Livestream zu verfolgen.

Den Anfang machten kritische Äußerungen Chakhoyans in Richtung Opposition. Zwischen ihm und Karapetyan schaukelte sich die Debatte hoch, bis sie in Handgreiflichkeiten umschlug.

Im Saal kam es zu Rangeleien zwischen mehreren Abgeordneten. Die laufende Internetübertragung hielt sowohl die Diskussion als auch die anschließende körperliche Auseinandersetzung fest.

Politische Lager

Die Fraktion Starkes Armenien wird dem pro-russischen Lager zugerechnet. Die Regierung des Landes führt seit Juli 2026 Premierminister Nikol Paschinjan.

Seine Partei gilt als westlich orientiert und hat langfristig einen Beitritt Armeniens zur EU im Visier.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Tourismus
Tourismus boomt in Österreich, doch beim Personal wird heftig gestritten
| Gesundheit
Wie fair ist die Warteliste im Spital? Warum manche Patienten in Österreich früher zur OP kommen
| TIPS
Geld in Sekunden am Balkan und die offene Verbindung nach Österreich
| Festivalrückkehr
Festival-Comeback: Novi Sad bekommt EXIT schon 2027 zurück
| Fahndung
Rimacs 3-Millionen-Bugatti gestohlen: Polizei findet ihn in Österreich
MEHR AKTUELLE NEWS