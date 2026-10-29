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Feiertage

Stau-Chaos an Grenze: Bosnien öffnet zweiten Grenzübergang wieder

Stau-Chaos an Grenze: Bosnien öffnet zweiten Grenzübergang wieder
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Lange Kolonnen an der Grenze, dazu ein Feiertagswochenende. Im Norden Bosniens rollt ab Freitag ein altbekannter Übergang wieder an.

Die UIO (Bosniens Zollbehörde) öffnet im Raum Gradiška einen alten Grenzübergang für den internationalen Personenverkehr. Ab Freitag sind damit zwei Übergänge in Betrieb, die vor Allerheiligen die Staus im Norden von Bosnien und Herzegowina verringern sollen.

Künftig laufen die Übergänge Gradiška-Stara Gradiška und Gradiška Novi most-Gornji Varoš parallel. Die UIO teilte mit: „An diesem Übergang wird der internationale Personenverkehr abgewickelt, und zwar für Pkw, Busse und leere Lkw. Kommerzielle Waren dürfen die Grenze hier hingegen nicht passieren.

Wieder freigegeben

Der alte Übergang im Raum Gradiška wird also wieder freigegeben. Reisende können ab Freitag zwischen zwei Möglichkeiten wählen.

Die UIO erwartet, dass dadurch der Verkehr entlastet und das Stauaufkommen im Norden des Landes geringer wird. Auch der internationale Personenverkehr soll damit leichter vonstattengehen.

Passieren dürfen am neu geöffneten Übergang Pkw, Busse und leere Lkw. Für den Transport kommerzieller Waren bleibt er gesperrt.

Allerheiligen-Wochenende

Besonders wichtig ist der Zeitpunkt mit Blick auf das Allerheiligen-Wochenende. Die UIO rechnet damit, dass in dieser Region sehr viele Menschen die Grenze überqueren werden.

Sie appelliert an Bürgerinnen und Bürger, Transportunternehmen und alle anderen Verkehrsteilnehmer, diese Informationen bei der Reiseplanung zu berücksichtigen und die vorgeschriebene Verkehrsregelung am Übergang einzuhalten.

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KO KOSMO-Redaktion
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