Serbien muss nochmal wählen: 53 Wahllokale öffnen am 1. November

Eine Woche nach der Wahl bleibt in Teilen Serbiens vieles offen. Dutzende Wahllokale müssen neu öffnen, der Termin steht bereits fest.

Die Republikanische Wahlkommission (RIK) lässt die Abstimmung bei den Parlamentswahlen vom 25. Oktober 2026 in 53 Wahllokalen in ganz Serbien wiederholen. Als Termin hat sie den 1. November 2026 festgelegt.

Grund dafür sind Unklarheiten und Annullierungen. In 31 Wahllokalen ließ sich das Ergebnis nicht feststellen. In 22 weiteren haben die zuständigen lokalen Wahlkommissionen die Abstimmung aufgehoben. In den 53 betroffenen Wahllokalen sind insgesamt 24.438 Wähler registriert.

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Betroffene Wahllokale

Kein feststellbares Ergebnis gab es in Wahllokalen in Aleksinac (3, 13, 24, 42, 46, 47), Bačka Topola (19), Bojnik (10), Vladičin Han (17, 27, 35, 39, 40, 46, 47), Inđija (20), Koceljeva (4, 10, 14, 26, 32), Kikinda (14), Kuršumlija (30), Majdanpek (28, 29, 30, 34, 35), Subotica (73), Ćuprija (16) und Šid (35). Annulliert wurde die Abstimmung in Wahllokalen in Aleksinac (16, 74), Babušnica (24, 26, 36), Bačka Topola (34, 40, 44), Zemun (1, 25), Kanjiža (4), Kruševac (111), Kuršumlija (13), Loznica (32), Ljig (20), Novi Pazar (81), Petrovac na Mlavi (27), Pirot (33), Požarevac (3), Prokuplje (12), Trstenik (66) und Ćuprija (21).

Beschluss der RIK

Den Beschluss über die Wiederholung hat die RIK bereits angenommen. Er gilt ab dem Tag der Annahme.

Die Kommission veröffentlicht ihn auf ihrer Website.