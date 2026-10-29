Ab Dezember: Westbahn fährt dreimal täglich direkt nach Kärnten

Statt eines einzigen Zuges kommen gleich drei. Für Kärnten bringt der Fahrplanwechsel im Dezember 2026 deutlich mehr Spielraum auf der Schiene.

Die Westbahn baut ihr Angebot aus: Ab dem 13. Dezember 2026 stehen Reisenden zwischen Wien und Spittal an der Drau das ganze Jahr über pro Richtung drei Direktzüge zur Verfügung. Die Fahrten ohne Umstieg sind am Morgen, zu Mittag und am späten Nachmittag möglich, und zwar in beide Richtungen.

Geplant war zunächst nur ein einziger Direktzug täglich. Mit dem Fahrplanwechsel werden es nun in jeder Richtung drei Verbindungen pro Tag, und das ganzjährig. Oberkärnten rückt damit näher an die Bundeshauptstadt, außerdem lässt sich eine Reise freier über den Tag verteilen.

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Auf der Strecke zwischen Wien und Spittal an der Drau legt die Westbahn spürbar zu. Ab dem 13. Dezember 2026 fahren täglich in jede Richtung drei Züge ohne Umsteigen, das ganze Jahr über. Sie decken den Morgen, den Mittag und den späten Nachmittag ab.

Als Beispiele für die Fahrzeiten der Direktzüge wurden diese Verbindungen genannt: 07:40 bis 11:45 Uhr, 11:40 bis 15:45 Uhr, 07:15 bis 11:20 Uhr, 13:15 bis 17:27 Uhr und 16:15 bis 20:20 Uhr.

Regionalverkehr

Neben dem Fernverkehr baut die Westbahn auch den Regionalverkehr aus. Morgens fährt ein Zug von Villach nach Spittal an der Drau (06:56 bis 07:20 Uhr), abends einer von Spittal an der Drau nach Villach (20:40 bis 21:05 Uhr). Diese zusätzlichen Verbindungen sind vor allem für Pendler gedacht.

Tickets und Stimmen

Wer zwischen Spittal an der Drau und Wien unterwegs ist, bekommt Tickets ab 18,99 Euro (WestSuperpreis). Außerdem werden Tickets der Kärntner Linien anerkannt.

Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch sagt: „Wir haben alles dafür getan, dass die Westbahn Spittal an der Drau nicht nur einmal am Tag mit Wien verbindet, sondern die Menschen mehr Möglichkeiten haben. Mit drei Verbindungen pro Richtung kann man seine Reise viel flexibler planen.

Dazu kommen zusätzliche Züge zwischen Spittal und Villach, die gerade für Pendler interessant sind. Wir schaffen damit von Beginn an ein Angebot, das im Alltag einen echten Unterschied macht.“

Westbahn-Leiter Marco Ramsbacher hebt hervor, die Verdreifachung der ursprünglich geplanten Züge nach Wien sei ein bedeutender Schritt für die Region. Ab dem 13. Dezember 2026 ist damit auch der Millstätter See ohne Umsteigen an die Südstrecke angebunden.

Gemeinsam mit dem Wörthersee, dem Klopeiner See und dem Raum Villach zählt er dann zu den wichtigen Kärntner Tourismuszentren mit umsteigefreier Verbindung.