Belgrad–Wien in sechs Stunden: Zugverbindung startet im Dezember

Ab 13. Dezember soll ein neuer Zug Belgrad direkt mit Budapest und Wien verbinden. Die Fahrt in die österreichische Hauptstadt soll rund sechs Stunden dauern. Auch erste Ticketpreise wurden genannt – endgültig festgelegt sind diese allerdings noch nicht.

Die Zugverbindung zwischen Belgrad, Budapest und Wien soll am 13. Dezember starten. Das bestätigte Ljubiša Pejičić, kommissarischer Direktor der serbischen Bahngesellschaft „Srbija Voz“, gegenüber dem serbischen Fernsehsender TV Prva. Der Starttermin fällt mit dem Inkrafttreten des neuen Fahrplans zusammen.

Die serbische Seite sei bereits für die Aufnahme des Betriebs bereit gewesen. Auf Wunsch der ungarischen Bahn seien jedoch zusätzliche Tests auf dem ungarischen Streckenabschnitt durchgeführt worden. Diese seien mittlerweile abgeschlossen und erfolgreich verlaufen, erklärte Pejičić.

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Ticketpreise noch nicht endgültig festgelegt

Auch erste Preisvorstellungen für die neue Verbindung wurden bekannt. Laut Pejičić soll eine Fahrt von Belgrad nach Budapest rund 35 Euro kosten. Für die Strecke bis Wien sei in der Öffentlichkeit bereits ein Preis von 43 Euro genannt worden. Die endgültigen Tarife würden jedoch noch gemeinsam mit den beteiligten Bahngesellschaften ausgearbeitet.

Die Fahrkarten waren zum Zeitpunkt der Bekanntgabe noch nicht erhältlich. Der Direktor rechnete allerdings damit, dass der Verkauf in Kürze beginnen könnte. Zudem sei eine zeitlich begrenzte Aktion mit vergünstigten Tickets geplant.

Acht Abfahrten täglich geplant

Insgesamt sind laut den bisherigen Angaben acht Zugabfahrten vorgesehen. Sechs davon sollen nach Budapest führen, zwei bis nach Wien. Für die Verbindung kommen sowohl Züge der serbischen Bahngesellschaft als auch chinesische SRC-Züge zum Einsatz. Auf der Strecke nach Wien sollen ungarische Zuggarnituren durchgehend von Belgrad bis in die österreichische Hauptstadt fahren. Ein Umstieg in einen anderen Zug sei demnach nicht erforderlich.

Die Fahrt von Belgrad nach Budapest soll rund drei Stunden dauern. Für die gesamte Strecke bis Wien werden etwa sechs Stunden veranschlagt. Die tatsächliche Reisezeit könne unter anderem von der Grenzabfertigung abhängen.

Grenzkontrollen auf der Strecke

Auch die Kontrollen an der serbisch-ungarischen Grenze wurden bereits thematisiert. Bei der ersten und der letzten Abfahrt sollen die Kontrollen am Bahnhof Belgrad-Centar stattfinden, bei den übrigen Verbindungen am Bahnhof Kelebija nahe der ungarischen Grenze. Vorgesehen ist eine gemeinsame Kontrolle durch die serbische und die ungarische Polizei.

Mit der neuen Verbindung soll die Anreise zwischen Serbien, Ungarn und Österreich per Bahn attraktiver werden. Ob die angekündigten Preise tatsächlich gelten und wann die Tickets erhältlich sein werden, bleibt vorerst abzuwarten.