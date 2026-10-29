Wiener Weihnachtsmärkte 2026: Alle Standorte und Öffnungszeiten im Überblick

Der Startschuss fällt schon Anfang November, ab Mitte des Monats wird es in ganz Wien weihnachtlich. Insgesamt 15 offizielle Weihnachtsmärkte machen sich bereit für den Advent.

Das Marktamt hat in Wien heuer 15 Christkindl- und Weihnachtsmärkte bewilligt. Die ersten Märkte sperren Anfang November auf, ab 20. November ist der Betrieb nahezu lückenlos.

Das Angebot reicht von Christbaumschmuck über Kunsthandwerk und Dekoration bis hin zu kulinarischen Spezialitäten. Mit Punsch, Glühwein und saisonalen Köstlichkeiten wird die Adventzeit eingeläutet.

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Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling hält fest: „Wiener Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Bestandteil der Adventzeit. Sie bringen Menschen zusammen, bieten Raum für Begegnungen und machen die Vorfreude auf Weihnachten in der ganzen Stadt spürbar. Mein Dank gilt den engagierten Standbetreiber*innen und allen Mitarbeiter*innen, die dazu beitragen, dass die Märkte jedes Jahr zu besonderen Treffpunkten werden.“

Das Marktamt hat die Veranstaltungen genehmigt und überwacht sie mit Kontrollen, damit die Vorgaben eingehalten werden. „Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt eine besonders intensive Zeit. Hinter den stimmungsvollen Märkten stehen zahlreiche Vorbereitungen und Kontrollen. Gemeinsam mit den Veranstalter*innen und Standbetreiber*innen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Wiener Weihnachtsmärkte sicher und gut organisiert stattfinden können“, betont Christian Seiringer, stellvertretender Leiter des Marktamts.

Diese 15 Weihnachtsmärkte öffnen in Wien

1. Christkindlmarkt am Rathausplatz – 1010 Wien

Zeitraum: 13. November bis 26. Dezember 2026

13. November bis 26. Dezember 2026 Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 22:00 Uhr

täglich 10:00 bis 22:00 Uhr 24. Dezember: 10:00 bis 18:30 Uhr

2. Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung – 1010 Wien

Zeitraum: 14. November bis 23. Dezember 2026

14. November bis 23. Dezember 2026 Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 21:00 Uhr

3. Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz – 1010 Wien

Zeitraum: 20. November bis 26. Dezember 2026

20. November bis 26. Dezember 2026 Sonntag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

11:00 bis 21:00 Uhr Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

11:00 bis 22:00 Uhr 24. Dezember: 11:00 bis 16:00 Uhr

11:00 bis 16:00 Uhr 25. und 26. Dezember: 11:00 bis 19:00 Uhr

4. Weihnachtsmarkt Am Hof – 1010 Wien

Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026

13. November bis 23. Dezember 2026 Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

11:00 bis 22:00 Uhr Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 bis 22:00 Uhr

5. Weihnachtsmarkt am Stephansplatz – 1010 Wien

Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026

6. November bis 24. Dezember 2026 Öffnungszeiten: täglich 11:00 bis 21:00 Uhr

täglich 11:00 bis 21:00 Uhr 24. Dezember: 11:00 bis 16:00 Uhr

6. K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere – 1030 Wien

Zeitraum: 20. November bis 31. Dezember 2026

20. November bis 31. Dezember 2026 Montag bis Freitag: 11:00 bis 21:00 Uhr

11:00 bis 21:00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 bis 23:00 Uhr

10:00 bis 23:00 Uhr 24. bis 31. Dezember: 11:00 bis 17:00 Uhr

7. Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz – 1030 Wien

Zeitraum: 13. November bis 26. Dezember 2026

13. November bis 26. Dezember 2026 Montag bis Freitag: 11:00 bis 21:00 Uhr

11:00 bis 21:00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 bis 21:00 Uhr

10:00 bis 21:00 Uhr 24. Dezember: 11:00 bis 16:00 Uhr

11:00 bis 16:00 Uhr 25. und 26. Dezember: 11:00 bis 19:00 Uhr

8. Kunstadventmarkt vor der Karlskirche – 1040 Wien

Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026

13. November bis 23. Dezember 2026 Öffnungszeiten: täglich 11:00 bis 21:00 Uhr

9. Weihnachtsmarkt am Spittelberg – 1070 Wien

Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026

13. November bis 23. Dezember 2026 Montag bis Freitag: 14:00 bis 21:30 Uhr

14:00 bis 21:30 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage: 11:00 bis 21:30 Uhr

10. Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien – 1090 Wien

Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026

13. November bis 23. Dezember 2026 Montag bis Mittwoch: 14:00 bis 22:00 Uhr

14:00 bis 22:00 Uhr Donnerstag und Freitag: 14:00 bis 23:00 Uhr

14:00 bis 23:00 Uhr Samstag: 11:00 bis 23:00 Uhr

11:00 bis 23:00 Uhr Sonntag: 12:00 bis 21:00 Uhr

11. Adventmarkt Favoriten – 1100 Wien

Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026

6. November bis 24. Dezember 2026 Öffnungszeiten: täglich 09:00 bis 20:00 Uhr

täglich 09:00 bis 20:00 Uhr 24. Dezember: 09:00 bis 17:00 Uhr

12. Weihnachtszauber Meidlinger Platzl – 1120 Wien

Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026

6. November bis 24. Dezember 2026 Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 20:00 Uhr

13. Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn – 1130 Wien

Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026

6. November bis 24. Dezember 2026 Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 21:00 Uhr

täglich 10:00 bis 21:00 Uhr 24. Dezember: 10:00 bis 16:00 Uhr

14. Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark – 1180 Wien

Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026

13. November bis 23. Dezember 2026 Montag bis Freitag: 15:00 bis 22:00 Uhr

15:00 bis 22:00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage: 12:00 bis 22:00 Uhr

15. Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz – 1210 Wien

Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026

6. November bis 24. Dezember 2026 Öffnungszeiten: täglich 08:00 bis 22:00 Uhr

Weitere Adventmärkte in Wien

Neben den 15 vom Marktamt bewilligten Weihnachtsmärkten gibt es weitere Advent- und Winterveranstaltungen:

Wintermarkt am Riesenradplatz , 1020 Wien

, 1020 Wien Almadvent am Messeplatz , 1020 Wien

, 1020 Wien Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise , 1030 Wien

, 1030 Wien Winterzauber im Böhmischen Prater , 1100 Wien

, 1100 Wien Weihnachten am Wiener Hauptbahnhof , 1100 Wien

, 1100 Wien Simmeringer Christkindlmarkt am Enkplatz , 1110 Wien

, 1110 Wien Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien

Die jeweiligen Termine sind bei den Veranstaltern abrufbar.

Tradition seit 1722

Die Geschichte der Wiener Weihnachtsmärkte reicht weit zurück. Schon 1722 wurde auf der Freyung ein Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt abgehalten.

Rund 120 Jahre später übersiedelte er auf den Platz Am Hof. 1903 erhielt der Markt neue Standbauten und erstmals elektrische Beleuchtung, 1918 zog er auf den Stephansplatz.

Seit den 1980er-Jahren gibt es in Wien mehrere Christkindl- und Weihnachtsmärkte an unterschiedlichen Standorten.

Auskünfte erteilt das Marktamts-Telefon unter 01 4000 8090.