Wiener Weihnachtsmärkte 2026: Alle Standorte und Öffnungszeiten im Überblick

Der Startschuss fällt schon Anfang November, ab Mitte des Monats wird es in ganz Wien weihnachtlich. Insgesamt 15 offizielle Weihnachtsmärkte machen sich bereit für den Advent.
Das Marktamt hat in Wien heuer 15 Christkindl- und Weihnachtsmärkte bewilligt. Die ersten Märkte sperren Anfang November auf, ab 20. November ist der Betrieb nahezu lückenlos.
Das Angebot reicht von Christbaumschmuck über Kunsthandwerk und Dekoration bis hin zu kulinarischen Spezialitäten. Mit Punsch, Glühwein und saisonalen Köstlichkeiten wird die Adventzeit eingeläutet.
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling hält fest: „Wiener Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Bestandteil der Adventzeit. Sie bringen Menschen zusammen, bieten Raum für Begegnungen und machen die Vorfreude auf Weihnachten in der ganzen Stadt spürbar. Mein Dank gilt den engagierten Standbetreiber*innen und allen Mitarbeiter*innen, die dazu beitragen, dass die Märkte jedes Jahr zu besonderen Treffpunkten werden.“
Das Marktamt hat die Veranstaltungen genehmigt und überwacht sie mit Kontrollen, damit die Vorgaben eingehalten werden. „Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt eine besonders intensive Zeit. Hinter den stimmungsvollen Märkten stehen zahlreiche Vorbereitungen und Kontrollen. Gemeinsam mit den Veranstalter*innen und Standbetreiber*innen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Wiener Weihnachtsmärkte sicher und gut organisiert stattfinden können“, betont Christian Seiringer, stellvertretender Leiter des Marktamts.
Diese 15 Weihnachtsmärkte öffnen in Wien
1. Christkindlmarkt am Rathausplatz – 1010 Wien
- Zeitraum: 13. November bis 26. Dezember 2026
- Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 22:00 Uhr
- 24. Dezember: 10:00 bis 18:30 Uhr
2. Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung – 1010 Wien
- Zeitraum: 14. November bis 23. Dezember 2026
- Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 21:00 Uhr
3. Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz – 1010 Wien
- Zeitraum: 20. November bis 26. Dezember 2026
- Sonntag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr
- Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr
- 24. Dezember: 11:00 bis 16:00 Uhr
- 25. und 26. Dezember: 11:00 bis 19:00 Uhr
4. Weihnachtsmarkt Am Hof – 1010 Wien
- Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026
- Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 22:00 Uhr
- Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 bis 22:00 Uhr
5. Weihnachtsmarkt am Stephansplatz – 1010 Wien
- Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026
- Öffnungszeiten: täglich 11:00 bis 21:00 Uhr
- 24. Dezember: 11:00 bis 16:00 Uhr
6. K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere – 1030 Wien
- Zeitraum: 20. November bis 31. Dezember 2026
- Montag bis Freitag: 11:00 bis 21:00 Uhr
- Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 bis 23:00 Uhr
- 24. bis 31. Dezember: 11:00 bis 17:00 Uhr
7. Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz – 1030 Wien
- Zeitraum: 13. November bis 26. Dezember 2026
- Montag bis Freitag: 11:00 bis 21:00 Uhr
- Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 bis 21:00 Uhr
- 24. Dezember: 11:00 bis 16:00 Uhr
- 25. und 26. Dezember: 11:00 bis 19:00 Uhr
8. Kunstadventmarkt vor der Karlskirche – 1040 Wien
- Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026
- Öffnungszeiten: täglich 11:00 bis 21:00 Uhr
9. Weihnachtsmarkt am Spittelberg – 1070 Wien
- Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026
- Montag bis Freitag: 14:00 bis 21:30 Uhr
- Samstag, Sonntag und Feiertage: 11:00 bis 21:30 Uhr
10. Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien – 1090 Wien
- Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026
- Montag bis Mittwoch: 14:00 bis 22:00 Uhr
- Donnerstag und Freitag: 14:00 bis 23:00 Uhr
- Samstag: 11:00 bis 23:00 Uhr
- Sonntag: 12:00 bis 21:00 Uhr
11. Adventmarkt Favoriten – 1100 Wien
- Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026
- Öffnungszeiten: täglich 09:00 bis 20:00 Uhr
- 24. Dezember: 09:00 bis 17:00 Uhr
12. Weihnachtszauber Meidlinger Platzl – 1120 Wien
- Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026
- Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 20:00 Uhr
13. Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn – 1130 Wien
- Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026
- Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 21:00 Uhr
- 24. Dezember: 10:00 bis 16:00 Uhr
14. Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark – 1180 Wien
- Zeitraum: 13. November bis 23. Dezember 2026
- Montag bis Freitag: 15:00 bis 22:00 Uhr
- Samstag, Sonntag und Feiertage: 12:00 bis 22:00 Uhr
15. Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz – 1210 Wien
- Zeitraum: 6. November bis 24. Dezember 2026
- Öffnungszeiten: täglich 08:00 bis 22:00 Uhr
Weitere Adventmärkte in Wien
Neben den 15 vom Marktamt bewilligten Weihnachtsmärkten gibt es weitere Advent- und Winterveranstaltungen:
- Wintermarkt am Riesenradplatz, 1020 Wien
- Almadvent am Messeplatz, 1020 Wien
- Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise, 1030 Wien
- Winterzauber im Böhmischen Prater, 1100 Wien
- Weihnachten am Wiener Hauptbahnhof, 1100 Wien
- Simmeringer Christkindlmarkt am Enkplatz, 1110 Wien
- Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien
Die jeweiligen Termine sind bei den Veranstaltern abrufbar.
Tradition seit 1722
Die Geschichte der Wiener Weihnachtsmärkte reicht weit zurück. Schon 1722 wurde auf der Freyung ein Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt abgehalten.
Rund 120 Jahre später übersiedelte er auf den Platz Am Hof. 1903 erhielt der Markt neue Standbauten und erstmals elektrische Beleuchtung, 1918 zog er auf den Stephansplatz.
Seit den 1980er-Jahren gibt es in Wien mehrere Christkindl- und Weihnachtsmärkte an unterschiedlichen Standorten.
Auskünfte erteilt das Marktamts-Telefon unter 01 4000 8090.