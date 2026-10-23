Wiener Christkindlmärkte 2026: Diese drei Neuerungen gibt es

Ein neuer Christkindlmarkt, die Rückkehr eines beliebten Klassikers und Veränderungen beim Belvedere: In Wien bringt die Adventsaison 2026 einige Neuerungen.

Die ersten Wiener Christkindlmärkte öffnen bereits am 6. November 2026. Dazu zählen die Märkte vor Schloss Schönbrunn und am Stephansplatz. Viele weitere Standorte folgen ab Mitte November. Besonders spannend sind heuer drei Veränderungen: der neue Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz, die Rückkehr des Weihnachtsdorfs am Maria-Theresien-Platz und die Verlegung des Markts beim Belvedere.

Neuer Christkindlmarkt am Schwarzenbergplatz

Am Schwarzenbergplatz findet heuer erstmals ein klassischer Weihnachtsmarkt statt. Rund um den historischen Hochstrahlbrunnen erwarten die Besucher Lichtinstallationen, Kunsthandwerk, Geschenkideen und österreichische Schmankerl. Ein Bühnenprogramm und Angebote für Kinder ergänzen das Angebot.

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Öffnungszeiten: 13. November bis 26. Dezember 2026. Montag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Am 24., 25. und 26. Dezember gelten abweichende Öffnungszeiten: Der Markt ist jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet, am 26. Dezember allerdings nur bis 15 Uhr.

Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz kehrt zurück

Gute Nachrichten für alle, die den Markt zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum vermisst haben: Nach einem Jahr Pause kehrt das Weihnachtsdorf 2026 zurück. Besucher finden dort wieder Kunsthandwerk, handgefertigten Weihnachtsschmuck und kulinarische Spezialitäten in historischer Kulisse.

Öffnungszeiten: 20. November bis 26. Dezember 2026. Montag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Am 24., 25. und 26. Dezember ist das Weihnachtsdorf jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Christkindlmarkt beim Belvedere wird verlegt

Auch beim K&K Weihnachtsmarkt vor dem Oberen Belvedere gibt es eine Veränderung. Der Markt befindet sich heuer nicht mehr direkt vor dem Schloss, sondern wird an die obere Spitze des Teichs in Richtung Gürtel verlegt. Hintergrund ist das geplante Besucherzentrum am Standort. Zudem wird die Marktfläche angepasst und der Markt fällt kleiner aus.

Öffnungszeiten: 20. November bis 31. Dezember 2026. Montag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 21 Uhr. Am 24. und 31. Dezember schließt der Markt bereits um 17 Uhr.

Damit bietet die Wiener Adventsaison 2026 sowohl neue Anlaufstellen als auch die Rückkehr eines bekannten Markts. Wer einen Besuch plant, sollte die jeweiligen Öffnungszeiten beachten, da es rund um die Weihnachtsfeiertage Abweichungen gibt.