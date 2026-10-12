22 Meter hoch: Dieser Christbaum kommt bald nach Wien

22 Meter hoch und rund 80 Jahre alt: Dieser Baum zieht bald vor Schloss Schönbrunn ein.

Eine rund 80 Jahre alte Fichte aus dem Wienerwald wird heuer den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn schmücken. Der 22 Meter hohe Baum ist als Christbaum für den Christkindlmarkt vorgesehen, der am 6. November eröffnet.

Herkunft & Transport

Die Fichte stammt aus den Wäldern der Österreichischen Bundesforste im Wienerwald und ist rund 22 Meter hoch. Nach aktuellen Angaben soll der Baum am 19. Oktober in Pressbaum in Niederösterreich gefällt und anschließend für den Transport nach Wien vorbereitet werden. Die Arbeiten sollen dort gegen 9.30 Uhr beginnen.

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Bereits am darauffolgenden Tag, dem 20. Oktober, soll die Fichte nach Wien gebracht werden. Ab 7.30 Uhr ist die Aufstellung im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn geplant. Der 22 Meter hohe Baum wird dort abgeladen und anschließend vor der historischen Schlosskulisse aufgerichtet.