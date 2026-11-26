Der Koffer voller Scheine an der Kassa hat bald ausgedient. Ab Juli 2027 setzt die EU beim Bezahlen mit Bargeld eine klare Grenze.

Mit dem 10. Juli 2027 greift die EU-Geldwäscheverordnung. Ab diesem Tag ist es Unternehmen, Händlern und Dienstleistern untersagt, Barzahlungen von mehr als 10.000 Euro entgegenzunehmen oder selbst zu leisten. Die Obergrenze gilt damit für gewerbliche Zahlungen, mit denen Waren oder Dienstleistungen bezahlt werden.

Neue Pflichten

Erfasst sind unter anderem Einkäufe bei Autohändlern, Juwelieren, Uhrmachern und in Möbelhäusern. Schon ab einem Barbetrag von 3.000 Euro sind Händler künftig verpflichtet, die Identität ihrer Kundschaft zu überprüfen und festzuhalten. Dazu müssen sie sich einen amtlichen Lichtbildausweis zeigen lassen und die Daten erfassen.

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Ebenfalls ausdrücklich verboten ist es, einen Kaufpreis in mehrere kleinere Bar-Teilbeträge zu stückeln. Für dieses Vorgehen hat sich der Begriff „Smurfing“ eingebürgert. Bei Immobilien sind Barzahlungen schon seit geraumer Zeit nicht mehr zulässig.

Privatverkäufe erlaubt

Wer in Österreich privat an eine andere Privatperson verkauft, darf auch künftig Beträge über 10.000 Euro in bar annehmen. Das trifft zum Beispiel zu, wenn jemand sein gebrauchtes Auto, Möbelstücke oder Uhren an eine Privatperson weitergibt.

Wie viel Bargeld jemand daheim verwahrt oder im Geldbörserl bei sich trägt, regelt die Verordnung nicht. Auch das Einzahlen auf das eigene Konto bleibt möglich.

Bei höheren Summen müssen sich die Banken aber nach wie vor nach der Herkunft des Geldes erkundigen.